ADR celebra su 59 aniversario con la exposición “Sin Límites”

Por motivo de su 59 aniversario, la Asociación Dominicana de Rehabilitación (ADR), inauguró en Galería 360 la exposición de la segunda versión del “Concurso de Fotografía Sin Límites”, en la que los participantes visibilizan a las personas con discapacidad empoderadas e independientes.

Durante el evento, el cual contó con el aval del Consejo Nacional de Discapacidad (CONADIS), se revelaron los ganadores del concurso y se le dio formal apertura a la exposición compuesta por 30 fotografías.

Celso Marranzini, presidente de la Junta Directiva Nacional de la ADR dijo “Con este tipo de iniciativas, buscamos mostrar que tener una discapacidad no es un óbice para lograr metas, sueños y destacar en diferentes sectores de la sociedad”.

Al encuentro también asistieron Alexis Alcántara, 2do. vicepresidente y Cristina Francisco, secretaria de la Junta Directiva de la ADR; así como Carlos Yunén, presidente y Claudia Pimentel, directora ejecutiva del Consejo Nacional de Discapacidad (CONADIS.

El “Concurso de Fotografía Sin Límites” contó con el apoyo Banco Popular, Refinería Dominicana de Petróleo PDV (Refidomsa), Consorcio Energético Punta Cana – Macao, CEPM/Energas, Grupo Ramos, EgeHaina, Banreservas, Seguros Crecer, Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA), Servicio Nacional de Salud (SNS), Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos (ACAP), Grupo Universal, Huawei y Escuela de Diseño Chavón.

Imágenes premiadas

El jurado, conformado por Cristina Francisco, Bredyg Disla, Mariano Hernández, Franklin Marte y Tony Contreras evaluaron en las 140 propuestas recibidas aspectos técnicos de la fotografía, así como el respeto y el tratamiento de la representación de la discapacidad.

Se escogieron seis ganadores y siete menciones especiales, resultando: Con su fotografía titulada “Mi mundo de burbujas”, Octavio Madera obtuvo el primer lugar; Leandra Arias alcanzó el segundo lugar con la foto “El arte no tiene límites”; Francesco Spotorno quedó tercero con “Levitación”; mientras que José Guzmán logró la cuarta posición con “Al aire en 3, 2, 1…”; el quinto y el sexto premio lo obtuvieron Deibi Marte con “El fuego no me puede detener” y Onelio Domínguez con “La discapacidad no es sinónimo de obstáculo, es dar ejemplo”, respectivamente.

Además, recibieron mención especial Martín Rodriguez con “Soñé con un país con las mismas oportunidades”; Yanelfy Paulino con “Crearte y con amor encaminarte”; Carla Cabreja con “Melodía de un sueño”; Jonathan Metellus con “Construyendo mi mundo”; Christopher Alvarado con “De regreso a clases”; Ramón Tavarez con “Alimentando la esperanza” y Héctor Placeres con “Pequeño gigante”.

Al primer lugar se le hizo entrega de RD$150,000, una beca para diplomado en Chavón y un celular Huawei Mate 40 Pro; para el segundo lugar RD$100,000, una beca para curso en el ITLA, un celular Huawei P40 Pro y un tercer lugar de RD$75,000, una beca para curso en el ITLA y un celular Huawei Nova 5T.

Mientras que el cuarto lugar RD$15,000 en efectivo, RD$10,000 en bonos de La Sirena y un reloj Huawei Watch GT 2; al quinto lugar RD$10,000 en efectivo y RD$10,000 en bonos de La Sirena y al sexto lugar RD$5,000 en efectivo y RD$5,000 en bonos de La Sirena.