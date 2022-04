La Asociación Dominicana de Profesionales en Administración, Inc.ADOPA finalizo ayer domingo un amplio programa de actividadesrealizadas desde el jueves 21 que inicio con una misa de acción degracias, seguida por una ofrenda floral en el Altar de la Patria,conferencia magist ral titulada la moral, la ética y la función públicadisertada por el Dr. Luis Scheker Ortiz, entrega de reconocimiento aex presidentes por su trayectoria y desempeño profesional entreotras actividades que finalizaron con un taller virtual y la participaciónen el panel Aportes de la Administración en los Diferentes SectoresEconómico y Sociales, además del encuentro de egresados .Destacamos con júbilo que desde el día jueves 21 con la llegadadel-Día Nacional del Profesional en Administración-arranco laconmemoración de medio ciclo de historia institucional transcurrido yqué mejor que felicitarlo en este día que concluimos el cierre denuestra programación con el panel Aportes de la Administración enlos Diferentes Sectores Económico y Sociales, además del encuentrode egresados de la Escuela de Administración de la UASD, UTESA,UNICARIBE, INTEC, entre otras. En el cierre de la semana del profesional en administración TejadaSantos exhorto a los gremialistas que ellos ejercen una labor quemerece un gran reconocimiento, el desempeño del profesional enAdministración, es una destacada profesión que ha surgido comonecesidad de nuestras empresas en todo el mundo, quienes busca yrequieren de un personal cualificado, idóneos no solo para gerencial,sino para coordinar procesos, crear mejores ambientes laborales yúltimamente se le viene dando mucho énfasis a la creación de supropia empresa.

Tejada Santos indico que el profesional en administración desde superspectiva y quehacer académico profesional con su amplioconocimiento les permite actuar frente a las nuevas tendencias decompetitividad, internacionalización, desarrollo, organización,desafíos y apertura de la economía global. “No te canses de buscar elbien y la perfección, como administrador tienes esa meta y esta tareaen tu vida, muchas felicitaciones una vez más por ser parte de laconclusión de nuestra semana de aniversario.Durante el desarrollo de la misma hablaron varios profesionales enadministración quienes hicieron una reseña histórica de la fundacióny origen del gremio profesional ADOPA, entre estos, doctor LuisScheker Ortiz, los licenciados Juan Rosa, Fidias Mejía, Julián Mena,José Miguel Ramírez, Freddy Pérez ex presidente de ADOPA y gremio,además de la mtra. Luz maría Tejada Santos, primera mujer queocupa esa posición durante estos 50 años y 20 presidente que hatenido el gremio.Al concluir la semana del Profesional en Administración, el Consejo Direcvo Nacionaldel gremio, reconocieron a varios de sus miembros por su trayectoria y desempeñoprofesional, la presidente del gremio destaco que el trabajo realizado con entrega yperseverancia desde el 21 de abril del año 1972 hasta la fecha en busca de consolidarun gremio para agrupar los profesionales. Es por ello la disnción a varios expresidentes, además de un reconocimiento especial que realizo el Concejo de pasadoPresidentes a la maestra Luz María Tejada Santos a quien de-nieron como una joya ysu merecida disnción por su trayectoria, liderazgo y desempeño profesional, ademásde ser la primera presidente del gremio durante su 50 aniversario. Los miembros reconocidos fueron, el Lic. Juan Rosa director de pensiones yjubilaciones, Dr. Luis Scheker Orz, Lic. Fidias Mejía Molina, Mtro. Julián Mena, Lic.Onésimo Pérez, Lic. José Miguel Ramírez, Mtro. Rafael Ciriaco, todos ex presidentes deADOPA, Mtra. Maribel Lorenzo directora de la escuela de administración de la UASD,Mtro. Julio Jaime, Director de la carrera de Administración de UTESA y la Mtra. YvelisseMelo Castro entre otros reconocimientos realizados a miembros de la gran familiaadopiana. Además, recibió un reconocimiento la Dra. Emma Polanco Melo magni-carectora de la Universidad Autónoma de Santo Domingo UASD, Dra. María Elena CruzCruz rectora de UTESA.Los gremialistas de la administración valoraron y consideraron como un merecidoreconocimiento el que hizo la gesón encabezada por la mtra. Luz María Tejada Santosa los ex presidentes por su trayectoria y desempeño profesional en bene-cio deADOPA, indicaron que es un gran paso otorgar en vida merito a quienes lo merecen y no luego que somos grandes muertos. El cierre espectacular del 50 aniversario contócon la parcipación ar6sca del barítono Alexis Casanova quien conecto con el públicoal interpretar la canción o solé mío.