ADOCCO exige consecuencias por hallazgos en auditorías de la Contraloría

La Alianza Dominicana Contra la Corrupción reclamó investigaciones, sanciones y recuperación de fondos públicos cuando las irregularidades sean comprobadas

Bartolo García

Santo Domingo.– La Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO) exigió que las irregularidades detectadas en auditorías de la Contraloría General de la República no queden sin consecuencias, y pidió que cada hallazgo sea evaluado para determinar posibles responsabilidades administrativas, civiles o penales.

La organización valoró la publicación de los informes como un paso favorable para la transparencia, pero sostuvo que la rendición de cuentas debe ir más allá de hacer públicos los resultados. ADOCCO consideró necesario informar qué observaciones fueron aclaradas, cuáles requieren investigación y qué medidas se adoptarán en cada caso.

ADOCCO planteó que las autoridades competentes examinen los hallazgos y, cuando existan indicios de infracción penal, los expedientes sean remitidos al Ministerio Público acompañados de la documentación correspondiente para su investigación.

La entidad aclaró que un hallazgo de auditoría no equivale automáticamente a una declaración de culpabilidad, por lo que cualquier proceso debe respetar el debido proceso y garantizar una evaluación objetiva de los hechos.

Según ADOCCO, si se comprueban faltas administrativas deben aplicarse las sanciones establecidas, mientras que en los casos donde exista perjuicio económico debe procurarse la recuperación de los recursos públicos. La organización sostuvo que la posición, influencia o vinculación política de los involucrados no debe condicionar la respuesta institucional.

La entidad también pidió que las instituciones auditadas presenten planes de acción con responsables y plazos verificables, además de informar sobre el cumplimiento de las recomendaciones y los resultados de los procedimientos iniciados.

Finalmente, ADOCCO exhortó al Poder Ejecutivo, la Contraloría y las demás autoridades competentes a garantizar que las auditorías tengan efectos concretos. “Publicar las auditorías es un avance; actuar sobre sus resultados es el siguiente paso indispensable”, expresó la organización.