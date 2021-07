La Alcaldía del Distrito Nacional (ADN) realizó una jornada de casa por casa por viviendas y negocios ubicados en la Padre Castellanos con el fin de educar y concientizar a los ciudadanos sobre el manejo correcto de los desechos sólidos para evitar inundaciones urbanas durante las lluvias.

Mediante esta iniciativa la Dirección de Desarrollo Comunitario del cabildo, en conjunto con las direcciones de Aseo Urbano, Gestión Ambiental e Innovación y Proyectos Especiales, buscan crear conciencia ciudadana sobre el impacto negativo que tiene a nivel colectivo el manejo inadecuado de la basura, y también su perjuicio en la salud.

Las brigadas visitaron casa por casa, negocio por negocio, los sectores Ensanche Luperón, María Auxiliadora, Mejoramiento Social, Villa María y Espaillat, facilitando información sobre el horario de recogida, el buen manejo de los desechos e informaron sobre servicios de la alcaldía.

De modo paralelo, brigadas de aseo estuvieron realizando limpieza y distribuyendo bolsas en puntos establecidos, así como mascarillas. Mientras, equipos de gestión ambiental realizaron poda y recogida en espacios previamente identificados.

Como parte de sus acciones en busca de impulsar el cambio de cultura necesario para el abordaje del tema de la basura, la Alcaldía del Distrito ha informado de manera permanente a la ciudadanía a través de sus plataformas digitales de no sacar las fundas de basura a las aceras y frentes para no provocar vertederos improvisados, así evitar que también en días de lluvia la basura cause que se tapen los imbornales y se inunden las calles.

Este proyecto de educación ciudadana se ha estado implementando en distintos sectores de la capital y continuará llevándose a cabo como parte de la agenda municipal de fomentar la revalorización de los espacios y el orden en la ciudad.