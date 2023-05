¡Adiós a la boda! Clarissa Molina anuncia fin de su compromiso con el empresario Vicente Saavedra

What’s your Reaction? 0 0 0 0 0 0

Clarissa termina con Vicente y asegura que ya no habrá boda pero la gente se alegra

Clarissa Molina y Vicente Saavedra habrían terminado su relación y por ende, su compromiso a casi dos años de estar juntos, sin embargo, ninguno de los dos han dicho lo que sucedió, ella, pese a trabajar en un programa de espectáculos como ‘El Gordo y la Flaca’, siendo que allí anunció con bombo y platillo los detalles de su boda… que ya no sucederá.

Y es que, cuando se supo que el empresario Vicente Saavedra, ex manager de Ozuna y productor musical sostenía una relación con Clarissa Molina, las alarmas se encendieron y comenzaron a salir ‘los trapitos al sol’ de sus ex relaciones con mamás de sus hijos quienes hasta una orden de restricción le habrían puesto o supuestos casos de maltrato, por lo que la gente rogaba a la conductora de televisión que tuviera cuidado.

Pese a las advertencias, Clarissa Molina continuó con su amor y en el primer trimestre del 2022 recibió el tan anhelado anillo de compromiso por parte De Vicente Saavedra y ella misma lo compartió en sus redes sociales, así como en ‘El Gordo y la Flaca’, hasta en la portada de la revista ‘People en Español’, pero ahora todo se canceló.

Y la encargada de rumorar dicho rompimiento fue ‘Chamonic’, página de Instagram dedicada a los chismes del espectáculo y aunque no dio una fuente específica, sí dejó en claro que Clarissa Molina está soltera de nuevo y que los motivos de la separación por lo pronto no han sido dados a conocer.

En la página de Instagram de ‘Chamonic’ se puede leer lo siguiente: “Me dicen que Clarissa Molina habría puesto fin a su compromiso (matrimonial) con Vicente Saavedra productor musical y manager de artistas entre ellos Ozuna, es una pena porque ella se veía muy enamorada al igual que él en un principio, no se sabe realmente qué pasó, ni creo que sepamos pero es triste siempre una separación”, comenzó rumorando.

Y finalizó: “Pues veremos tiempo al tiempo! Aunque esto se veía venir después de posponer 3 veces su boda y otro detalle que me contaron es que él ya estaría conociendo a alguien más así que esto ya tiene tiempo terminado, a mi no me crean !! ¿Será que devuelve o no el anillo? Yo no lo regreso lo que se da ya no se quita jaja se desquita con el diablo”, confirmando lo que después Clarissa Molina misma escribiría.