En el primer semestre de 2021 los afiliados han ganado más de RD$39 mil millones en rentabilidad por la gestión de inversiones que realizan las AFP



Santo Domingo, RD. La Asociación Dominicana de Administradoras de Fondos de Pensiones (ADAFP) aclaró que las AFP no han cobrado comisiones por un monto de RD$19,056 millones en el primer semestre de 2021 como se publicara en un medio de comunicación, sino que ascienden a RD$3,964.7 millones.

“El monto de 19,056 millones de pesos que se menciona, en realidad corresponde al registro histórico acumulado desde julio de 2003 hasta junio de 2021, relativo a la comisión de administración que cobraban las AFP antes de la aprobación de la Ley 13-20, como lo indica el propio cuadro 5.4 del Boletín No. 72 de la SIPEN del período abril- junio de 2021, con su nota al pie”, explica la ADAFP.

El gremio aclaró que ese monto no corresponde a comisiones cobradas por las AFP en el primer semestre de 2021, sino a facturadas vía recaudo antes de la aprobación de la Ley 13-20.

“Es necesario precisar que las comisiones (actualmente en 1.15% del fondo administrado) percibidas por las AFP en el primer semestre de 2021 ascienden a RD$3,964.7 millones, información que se puede comprobar en el mismo boletín de la SIPEN en su cuadro 8.2, en ingresos operacionales, que corresponden a las comisiones cobradas”, informa la ADAFP.

ADAFP destacó que en el primer semestre de 2021 los afiliados han ganado más de RD$39 mil millones en rentabilidad por la gestión de inversiones que realizan las AFP. Es decir, que las AFP han cobrado comisiones de un promedio de 944 pesos por afiliado en seis meses, mientras los afiliados han ganado en promedio 9,300 pesos en el citado período. En resumen, cada afiliado ha ganado en promedio unas 10 veces más con la rentabilidad que las AFP por cada afiliado.

