Acusado de asesinatos en Connecticut arrestado en PR enfrenta dos cadenas perpetuas y fianza de US$3MM

Miguel Cruz Tejada

NUEVA YORK._ Lance Morales (Macho), acusado por los asesinatos de la madre e hija, Jesiah Mercado y Messiah Díaz en Connecticut, arrestado en Puerto Rico donde huyó y se escondía, enfrenta dos cadenas perpetuas y se le impuso una fianza de $ 3 millones de dólares tras ser extraditado de la isla caribeña a Estados Unidos la semana pasada.

Morales, de un residente en el pueblo de Waterbury disparó a la madre, de 20 años de edad y su hija de 4 meses desde su carro Infiniti Q70 color blanco, placa 3NNE-B35 en el que escapó de la escena después de matar a las víctimas en medio de una discusión vehicular, en la intersección de la avenida New Britain entre las calles Monroe y Zion poco antes de las 3:00 de la tarde del martes 19 de noviembre 2024

Es acusado de dos cargos de asesinato, asesinato con circunstancias especiales, posesión criminal de un arma de fuego, asalto en primer grado e intento criminal de cometer asalto en primer grado.

Fue detenido en el pueblo de Fajardo, Puerto Rico por agentes del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos (US Marshalls), policías de Puerto Rico y detectives de homicidios de Waterbury (Connecticut) y transferido a ese estado para ser procesado por los cargos.

Morales estaba acompañado por un hombre en su vehículo que no ha sido identificado y resultó herido en una pierna pero la policía no ha dicho si también fue capturado o sigue prófugo.

Se dijo que se había enfrascado en una discusión por su carro poco antes de matar a las víctimas.

La policía dijo que cree que se trata de la matrícula del Infiniti estaba mal utilizada y que Morales tenía acceso a varios vehículos.

Sobre la una disputa de Morales por un vehículo la policía no ofreció más detalles.

Se emitió una orden internacional de captura contra Morales, y la policía lo calificó como armado y peligroso.

“Creemos que el vehículo de nuestra víctima se detuvo junto al vehículo del sospechoso, quien abrió fuego contra el carro e hirió a las dos víctimas”, dijo el teniente Aaron Boisvert, de la policía de Hartford.

En el vehículo se encontraban cuatro personas cuando el tirador abrió fuego. El conductor resultó ileso y trasladó a las víctimas al hospital.

Morales tiene antecedentes penales.

Tampoco se detalla cómo fue ubicado Morales en Puerto Rico.

El jefe de policía de Hartford, Kenny Howell, se dirigió directamente a Morales en una conferencia de prensa y le dijo: “Lance, no tienes otra opción que ahorcarte en el Departamento de Policía de Hartford por los horribles crímenes que has cometido. Esto ha tocado el corazón de Hartford. Has acabado con las vidas de una bebé y su madre. No toleramos eso en esta ciudad”.

Delia Mendoza dominicana que ha vivido en la zona durante 25 años dijo que el doble homicidio marca otro acto de violencia en la comunidad.

“Todos los días hay peligro, tiroteos, drogas, no, no es seguro en esta zona”, añadió Mendoza.

Mientras la policía buscaba a Morales, el grupo “Madres Unidas Contra la Violencia” compartió un mensaje con la comunidad.

“La única manera de detenerlo es que la gente de la comunidad lo haga”, dijo el reverendo Henry Brown.

“Horrible, absolutamente horrible. Es todo lo que puedo decir al respecto”, dijo Boisvert.