La policía local inició una investigación por el hecho registrado durante el rodaje “Rust” en el estado de Nuevo México

El actor Alec Baldwin disparó un arma de utilería que dejó este jueves una mujer muerta y un herido mientras filmaban una escena de la película “Rust” en el estado de Nuevo México, informaron las autoridades.

I’m so sad about losing Halyna. And so infuriated that this could happen on a set. She was a brilliant talent who was absolutely committed to art and to film. ❤️ pic.twitter.com/vcdFqHsGA0

La directora de fotografía, Halyna Hutchins, de 42 años, resultó herida cuando “un arma de utilería fue disparada por Alec Baldwin, productor y actor”, informó la oficina del sheriff del condado de Santa Fe en un comunicado.

Hutchins “fue transportada vía helicóptero al Hospital de la Universidad de Nuevo México, donde fue declarada muerta por el personal médico”, agregó el texto.

El director de “Rust”, Joel Souza, de 48 años, resultó herido. “Fue transportado en ambulancia” a un centro médico para ser atendido de emergencia.

El incidente ocurrió en el Rancho Bonanza Creek, una locación famosa para películas en Estados Unidos, donde también se han grabado “Cowboys & Aliens” y “Longmire”.

La oficina del sheriff precisó que no han sido presentados cargos por el incidente, en tanto que una investigación fue abierta, con testigos están siendo entrevistados por los detectives.

“De acuerdo con los investigadores parece que la escena que se filmaba contemplaba el uso de una pistola de utilería cuando fue disparada. Los detectives están investigando cómo y qué tipo de proyectil fue disparado”, agrega el texto.

Las patrullas se dirigieron al lugar del accidente al comienzo de la tarde, luego de recibir un pedido de emergencia.

“La producción ha sido interrumpida por ahora. La seguridad de nuestro elenco y de nuestro equipo es nuestra mayor prioridad”, informó el equipo de Baldwin -coproductor de la película-, citado por la televisora KOB.

I’m in shock. I was so lucky to have had Halyna Hutchins as my DP on Archenemy. An incredible talent & great person. I can’t believe this could happen in this day and age… gunfire from a prop gun could kill a crew member? What a horrible tragedy. My heart goes out to her family pic.twitter.com/W479ch56Js