El reconocido activista comunitario Ramón Tallaj Ureña, sugirió que dentro de una eventual nueva reforma a la constitución de la República Dominicana se incluya la elección de senadores de ultramar en futuras elecciones del exterior, especialmente las de 2024.

Tallaj, líder de la entidad “Basílica Medical Management”, dijo que la diáspora, por sus extraordinarios aportes económicos, que es uno de los principales soportes de la estabilidad macroeconómica y la democracia del país, se merece no uno, ni dos, sino quizás tres senadores.

“Estamos dispuestos a sentarnos en una mesa de diálogo con los líderes del país, para preguntarles el porqué no nos merecemos los senadores. ¿Por qué no?, que alguien me responda”, agregó el también dirigente juvenil.

Dijo que es necesario que estén legislativamente representados los 1.7 millones de dominicanos y dominicanas de la diáspora, “mal contados”.

Añadió que sobre todo en momentos en que el país estaba sin oxigeno, en reversa y caos y muerte.

“Los dominicanos del exterior contribuimos permanentemente a la sostenibilidad de la República Dominicana no solo con el aporte intelectual y social pero sobre todo con esas remesas las que durante la pandemia, fuimos el número 1 del Producto Interno Bruto (PIB), lo cual vale la pena entender y conocer que la diáspora es una extensión de la República Dominicana, y el averaje per cápita era de 4 mil millones de dólares en la pre pandemia y aumentó a 12 mil millones, lo que es muy relevante.

“Durante los dos años de pandemia, nosotros fuimos número en el PIB, mientras la diáspora como extensión de la República Dominicana le devuelve mucho más al presupuesto”, explicó Tallaj.

“Como siempre he dicho, lo de la diáspora con la República Dominicana no es solamente remesas, envíos, sino también los tanques, cajas, comida, medicinas, ropas, electrodomésticos, vehículos, adquisición y construcción de viviendas, apertura de negocios, mudanzas y otros aportes que sostienen la economía nacional y la estabilidad política y social en el país”, dijo.

“La diáspora viaja por las 21 frecuencias aéreas que entran y salen desde y hacia la República Dominicana, llevando hasta el máximo legalmente permitido de 10 mil dólares, dinero que se consume y se queda en el país”, recordó Tallaj.

“Es incontable y ese dinero va a los hogares, pequeños negocios como los pulperos, motoconchos, farmacias y otras áreas, con lo que se mantiene dinamizada la economía”, puntualizó el activista.

“Eso le conviene al Gobierno y es hora de que sepan que aquí (en la diáspora), somos periodistas, abogados, médicos, licenciados, administradores, mercadólogos, religiosos, de todo con mucho valor y eso yo quisiera proyectarlo”, señaló Tallaj que se mantiene organizando eventos, conferencias y encuentros comunitarios en los que se abordan tópicos locales y nacionales.

“La diáspora mantiene su papel protagónico”, indicó.

Entre los más recientes eventos convocados por Tallaj estuvo la conferencia sobre la guerra entre Rusia y Ucrania a cargo del doctor Iván Ernesto Gatón, cuya ponencia ilustró con nuevos detalles y actualizaciones del conflicto a docenas que asistieron a la charla.

Por Miguel Cruz Tejada