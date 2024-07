Aceite de oliva: El secreto para bajar de peso, reducir la inflamación y mejorar la memoria

El aceite de oliva, conocido por sus beneficios para la salud y su versatilidad en la cocina, ha sido valorado desde la antigüedad y continúa siendo un pilar en la gastronomía mundial. Extraído principalmente en las regiones del Mediterráneo, este producto destaca por su sabor único y sus propiedades nutritivas, convirtiéndose en una opción saludable y esencial.

Beneficios del aceite de oliva para la salud

El consumo de aceite de oliva ha sido ampliamente estudiado por sus efectos positivos en la salud cardiovascular y la pérdida de peso. Según investigaciones, su inclusión en una dieta saludable puede ayudar a reducir la grasa abdominal y mejorar las condiciones metabólicas como el síndrome metabólico y la esteatosis hepática .

Este aceite contiene un alto porcentaje de grasas monoinsaturadas, beneficiosas para reducir el colesterol LDL (colesterol malo) y aumentar el HDL (colesterol bueno), mejorando así la salud cardiovascular y protegiendo las arterias. Además, posee propiedades antioxidantes que protegen las células del cuerpo, incluidas las neuronas, y promueve una mejor coagulación sanguínea, previniendo la formación de trombos .

El aceite de oliva también ayuda a mantener la presión arterial dentro de rangos saludables, disminuyendo las sustancias inflamatorias en la sangre, que aumentan en situaciones de estrés y ansiedad. Asimismo, su consumo favorece la salud intestinal al mantener una flora intestinal equilibrada, crucial para la salud general .

Un estudio publicado en el Journal of the American College of Cardiology en 2022 reveló que las personas que consumían más de media cucharada de aceite de oliva al día tenían tasas más bajas de muerte prematura por enfermedades cardiovasculares, Alzheimer y otras causas . Además, su contenido en grasas saludables aumenta la sensación de saciedad y ayuda a controlar el apetito, facilitando la pérdida de peso.

El aceite de oliva y la inflamación

Investigaciones recientes han resaltado los beneficios del aceite de oliva virgen extra y la luteolina en la protección del cerebro y el tratamiento de enfermedades neurodegenerativas. Un estudio en la revista Frontiers in Neuroscience indicó que la luteolina, un flavonoide antioxidante, puede ayudar en el tratamiento de enfermedades neuropsiquiátricas y neurodegenerativas .

La doctora Uma Naidoo, psiquiatra nutricional de la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard, recomienda una dieta antiinflamatoria en su libro “This Is Your Brain on Food”. Según Naidoo, la inflamación es la base de muchas afecciones de salud mental, y alimentos ricos en ácidos grasos omega-3, como el aceite de oliva, son esenciales para combatirla .

Un estudio de la Facultad de Medicina Lewis Katz de la Universidad de Temple sugiere que el aceite de oliva virgen extra no solo ofrece beneficios contra el envejecimiento y las enfermedades cardiovasculares, sino que también preserva la memoria y protege el cerebro contra el Alzheimer . Este aceite protege contra síntomas y enfermedades relacionadas con el envejecimiento, incluyendo las taupatías, que llevan a la disminución de las funciones mentales o demencia.

Además, una investigación posdoctoral de la Universidad Nacional de San Luis (UNSL) demostró que el consumo de aceite de oliva tiene un efecto significativo en la eliminación de la bacteria Helicobacter pylori, responsable de enfermedades gástricas graves como la gastritis crónica y el cáncer gástrico. Este hallazgo amplía el uso del aceite de oliva más allá de sus beneficios cardiovasculares y antioxidantes, reconociendo su efecto antimicrobiano y abriendo nuevas vías de tratamiento para infecciones gástricas .

En conclusión, el aceite de oliva no solo es un ingrediente fundamental en la cocina por su sabor y aroma, sino que también ofrece múltiples beneficios para la salud, incluyendo la pérdida de peso, la reducción de la inflamación y la mejora de la memoria. Su inclusión en una dieta balanceada puede contribuir significativamente a una vida más saludable y longeva.

Fuentes: