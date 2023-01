Acciones legales que podría enfrentar Bad Bunny tras incidente en Casa de Campo

What’s your Reaction? 0 0 0 0 0 0

Nuevos detalles continúan saliendo a la luz pública sobre el incidente que protagonizó el cantante Bad Bunny con una fanática en Casa de Campo, el este de República Dominicana, en el cual la estrella de la música urbana le arrebató de las manos de la joven un celular, mientras esta trataba de hacerse una foto, y lo lanzó al suelo.

Fue durante el programa “Siéntese quien pueda”, de la cadena Unimás, animado porJulián Gil, mostraron una entrevista realizada a un alegado testigo del incidente que indicó, entre otros detalles, que la familia de la joven implicada está en proceso de reunirse con sus abogados y que la fanática está deprimida por toda la situación.

“Ella piensa, a sugerencia de su familia, tomar solamente acción jurídica para una disculpa pública. No creo que vaya más de ahí. Pero, sí están en eso”, contestó Aquiles ante preguntas del periodista Alex Rodríguez sobre si estaba en planes de reunirse con abogados. Además de eso, el testigo indicó que ha mantenido contacto con familiares de la joven, la cual está afectada emocionalmente por todo lo que pasó. “Yo tengo audios de allegados que me han dicho que ella está depresiva y no quiere salir de su habitación”.

Como reseña el periódico puertorriqueño “El Nuevo Día”, el video que se ha hecho viral en las redes sociales muestra el momento en que una fanática se le acerca al puertorriqueño, quien camina junto a un grupo de personas con un pañuelo blanco en la cabeza, para tomarse una fotografía o vídeo tipo “selfie”. Luego de varios segundos, el cantante le arrebata el celular de las manos a la joven y lo lanza por los aires por encima de unos arbustos. La mujer se queda paralizada y con cara de asombro, mientras ve cómo su teléfono inteligente vuela por los aires.

El testigo de lo sucedido dio su punto de vista de cómo sucedió todo el incidente y entró en detalles que no captaron los vídeos que ya se han hecho públicos. “Esa noche me encontraba cenando en la Marina de Casa de Campo. Bad Bunny estaba en un área privada, como una terraza privada. De hecho, le tenían puertas con cristal y seguridad. Era un grupo de seis o siete personas. Yo estaba a la mesa contigua de la puerta”, explicó el dominicano.

“A eso de las 12:30 a 12:45 de la madrugada, ellos deciden salir. Salieron por el lado equivocado, porque la seguridad le pedía una logística para salir por la parte de atrás, en unos carros que ya tiene cuadrado, pero en la euforia, la salidera, las fotos, ellos decidieron salir por la puerta de ‘alante’ y ahí fue cuando se encontraron con todas las fans, que ya sabían que estaba allí. Lo seguí, porque andaba con amigos, y las hijas de los amigos que estaban ahí”.

El hombre indicó que el teléfono nunca cayó al agua y ella pudo recuperarlo. Además de eso, justificó, en cierta medida, el comportamiento del puertorriqueño. “No sabemos a quién culpar, si a la insistencia de los fans, porque él ya venía de cenar. No lo culpo. Si usted hubiera estado ahí, no lo culparía”, mencionó el testigo.