Accidente de helicóptero deja varias personas heridas en Florida

Un helicóptero de bomberos estadounidense se estrelló este lunes por la mañana en la costa este de Florida, en la localidad de Pompano Beach, al norte de Miami. La aeronave se incendió y comenzó a desintegrarse en pleno vuelo, según muestran las primeras imágenes disponibles.
Dos ocupantes del helicóptero han sido hospitalizados después del accidente, que también ha dejado varios heridos en tierra, donde impactó contra un pequeño edificio de apartamentos.
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