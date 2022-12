Abren una investigación a una ‘influencer’ por pornografía infantil

What’s your Reaction? 0 0 0 0 0 0

La también modelo publicó un video en el que se observa que le pide a estudiantes menores que le toquen los senos a cambio de dulces

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Ecuador abrió una investigación en contra de la ‘influencer’ ecuatoriana Luisa Espinoza por el presunto delito de pornografía infantil.

De acuerdo con la FGE, la apertura del caso se inició luego de que Espinoza publicara, a través de sus redes sociales, “un video con contenido sexual junto a estudiantes de un colegio” de la ciudad de Guayaquil, en la provincia de Guayas.

#AHORA | #Guayas: #FiscalíaEc dispuso –de oficio– una investigación por el presunto delito de pornografía infantil contra la exintegrante de un grupo musical que emitió, a través de sus redes sociales, un video con contenido sexual junto a estudiantes de un colegio de #Guayaquil. pic.twitter.com/K9eXU8sz7L — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) December 20, 2022

En el video, que ya fue borrado de sus redes sociales, se observa a Espinoza dentro de un vehículo y a estudiantes menores de edad, incluso con el uniforme del colegio, en la parte de afuera. La ‘influencer’ les pide que toquen sus senos a cambio de dulces.

La mujer, quien también es modelo y exintegrante del grupo musical Alta Tensión, se levantaba una blusa navideña que vestía y los menores realizan la acción que le pide, para luego recibir el dulce.

Según contó Espinoza a Expreso, la idea de grabar ese contenido fue de una amiga suya. “Le preguntamos a los chicos antes de grabar y les dijimos que íbamos a tapar sus caras. Dijeron que sí. Yo les calculaba unos 16-17 años. Hicimos el video, solo puse la parte en la que ellos me tocaron”, indicó.

Además, la ‘influencer’ dijo que, aunque no se estaba justificando, hizo el video para promover sus cuentas, en las que publica contenido para adultos. “No hice algo bien, no hice algo correcto. Pero hoy en día pelados (menores) de 15, 14, 13 años de colegio salen drogándose, que solo me hayan cogido las tetas cuestión de segundos, ya está, ya fue”, manifestó.

De acuerdo con el artículo 103 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), el delito de pornografía infantil en Ecuador es sancionado con una pena de cárcel de 13 a 16 años.