Bajo la modalidad al aire libre y bajo las estrellas, con el filme Fire Will Come (Lo que arde), que aborda los derechos humanos, un tema trasversal en las acciones de la Unión Europea (UE), inició Cine Europa en el Centro León.

A través de un audiovisual, el embajador de la UE, Gianluca Grippa, expresó que presentar Cine Europa en Santiago, junto al prestigioso Centro León, constituía un privilegio para la delegación en República Dominicana.

«El cine es una herramienta poderosa en este trabajo noble de construir respeto y tolerancia cultural. Queremos que nuestros amigos dominicanos conozcan esta tradición de cine de nuestros pueblos. Gracias al Centro León», manifestó Grippa.

En la apertura también intervino Luis Felipe Rodríguez, gerente adjunto de Programas Culturales del Centro León y el crítico de cine José D´Laura, quien abordó las características del filme presentado en la noche inaugural.

El ciclo de películas basadas en historias continentales europeas se proyectará desde esta noche y hasta el sábado en el Patio Caribeño y preservando las medidas sanitarias.

Cine Europa se realiza en coordinación con la Unión Europea. Podrán apreciarse los títulos Fire Will Come, The Audition, The Father y Winter Flies. Las proyecciones bajo las estrellas son gratuitas, previo registro individual a través de https://actividades.centroleon.org.do/

Al acoger esta serie de proyecciones cinematográficas, el Centro León cumple con uno de sus objetivos institucionales: el de ofrecer un espacio público para facilitar el intercambio entre comunidades, grupos, artistas e instituciones para el uso, disfrute y producción de proyectos y actividades culturales y artísticas.

En la pantalla

Fire Will Come (Lo que arde) será el filme para iniciar las proyecciones. La historia está inspirada en el regreso de Amador a la quietud de la aldea, después de cumplir condena por provocar un incendio. Dirigida por Oliver Laxe, la cinta también resalta la exploración de un bosque en llamas, desde la mirada de un joven bombero llamado Lois.

El fin de semana de buen cine continúa con La audición, el viernes 23 de julio. La historia sobre Anna, una maestra de jóvenes músicos en Berlín, es personificada por la actriz Nina Hoss. Madre de un niño de 10 años, se fascina con el talento de un joven candidato de nombre Alexander, que pasa a instruirle y acompañarle al punto de descuidar su vida y familia. La audición está pautada para las 7:30 p. m.

El sábado se proyectarán dos filmes en el Patio Caribeño: The Father, sobre el encuentro de Vassil y su hijo luego del fallecimiento de su esposa, a las 5:00 p. m. y Winter Flies, un drama checoeslovaco-polaco sobre una aventura por carretera de dos adolescentes a las 7:30 p.m.