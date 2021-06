El nuevo Comité Ejecutivo de la Asociación de Béisbol Olímpico de Santiago (ABOS), consideró que actuó acorde a sus estatutos legales para realizar las elecciones que los escogió para dirigir esa institución, por lo que llama al diálogo y el entendimiento.

En un documento dado a conocer públicamente, la ABOS indica que desde la Federación Dominicana de Béisbol (FEDOBE) comunicó que debían acoger las propuestas de modificación estatutarias acordes al proyecto de nueva estructura que planea esa institución, enumerando artículos que lo ordenaban. Sin embargo, la ABOS había puesto en marcha sus elecciones, por lo que aceptaron, en un futuro, realizar una Asamblea Estatutaria para discutir y acoger la propuesta sugerida, pero que en lo inmediato tienen que cumplir con el mandato estatutario de realizar sus elecciones, la cual fue respaldada mayoritariamente por 70 de sus entidades afiliadas de un total de 121. “Ante esta situación legal, se le informó a la federación que, para no caer en irregularidad, impulsada por ellos, primero cumpliríamos con el mandato eleccionario y ya con detenimiento nos avocaríamos a conocer las modificaciones estructurales sugeridas”, indica la ABOS. Agrega ABOS, entre otras cosas: “El actual Comité Ejecutivo de la FEDOBE conoce por experiencia propia, que, al asumir en junio del 2019, luego del triste fallecimiento de su presidente y miembro de esta asociación, Héctor -Tito- Pereyra, conocedor y fiel cumplidor de los procedimientos estatutarios, no fue reconocido por el Comité Olímpico Dominicano (Inc.)”, Dice la nota.

Y manifiesta: “Tal y como se puede comprobar por la comunicación de fecha 11 de junio del 2019, mediante la cual el COD, le comunica a FEDOBE lo siguiente: “una vez comprobado que no se realizó el debido proceso que valide la designación antes mencionada, nos permitimos notificarles que esta carece de legalidad y por ende el Comité Olímpico Dominicano, no reconoce ni reconocerá ninguna designación que no esté sujeta al estricto cumplimiento de sus Estatutos”.

También apunta la ABOS que especifica claramente el COD que: “En tal virtud les exhortamos acatar lo antes señalado y actuar conforme lo establece su actual Carta Constitutiva”.

“Aclarada nuestra posición apegada al cumplimiento estatutario, hacemos un llamado al diálogo y entendimiento en procura de concentrarnos en el fortalecimiento de nuestra disciplina”, finaliza diciendo el documento firmado por el presidente de ABOS, licenciado Diógenes Núñez (Tite) y el secretario general, Pedro Ariel Acosta.