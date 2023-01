Abogado Víctor Mateo externa su opinión en torno a la creación del Ministerio de Justicia

What’s your Reaction? 0 0 0 0 0 0

BARAHONA: El abogado y catedrático, Víctor Eddy Mateo Vásquez, dio a conocer su opinión en torno a la discusión de la creación del Ministerio de Justicia en la República Dominicana.

Mateo Vásquez, señaló algunos puntos que le inquietan en relación a ese tema.Consideró muy flojos los requisitos para ser ministro de Justicia, sobre todo, la edad y el tiempo de formación. Entiendo que debe tener mínimo 30 años y un tiempo de ejercicio creíble de al menos 5 años. No se trata de cualquier Ministerio de la Administración Pública. Lo mismo viceministro.

Dijo no estar de acuerdo en que en caso de ausencia temporal, quede a cargo quien designe el ministerio. Más bien esos casos de ausencia temporal deben ser especificados en la Ley. Un caso de ausencia temporal puede ser tomar una licencia para ser investigado entonces no creo que esa facultad de delegar en ese caso específico deba quedar en manos del mismo ministro. No es ético.

Manifestó no entender por qué, al igual que sucede con el director del INACIF, no se contemplaron los requisitos para el cargo de director del Servicio Penitenciario. Entiendo que debe ser una persona con formación técnica y competencias gerenciales. Un mínimo de 30 años para resguardar el nivel técnico. Creo que es una edad prudente.

Mateo Vásquez, tampoco entiende cómo un órgano especializado como el INACIF puede tener como encargado a una persona con un simple grado en ciencias naturales. “No, más bien debe ser un técnico bien formado con grados académicos de su nivel. El tiempo de experiencia de 5 años es muy poco. Entiendo que 10 años estaría bien. La edad del cargo por el nivel técnico debería ser 30-35 años”.

Adujo que si se omite la edad (debería ser mínimo 30 años) y criterios para ser Procurador General Administrativo.

Asimismo entendió que debe ser formado en temas de Administración Pública y, en especial, tener especialidad en Derecho Administrativo/Constitucional. El ejercicio debe ser de 5 años.

Señaló entender el fin de la relevancia e intención de la creación del Ministerio de Justicia, sobre todo, por la descongestión de asuntos administrativos de la Procuraduría, pero es una muestra del poco compromiso de los Gobiernos hasta el momento

Por último manifestó para no incrementar considerablemente la partida presupuestaria del Poder Judicial. Nunca hay recursos para incrementar dicha asignación presupuestaria, pero si se crea un Ministerio que mínimo tendrá de presupuesto cientos de millones cada año.