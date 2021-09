El abogado Enrique Santelises aseguró la noche de este miércoles, que el director de comunicaciones de la Procuraduría, Panky Corcino, confirmó que no han emitido “ninguna confirmación”, del apresamiento de la presentadora Dianabel Gómez.

Según publicó en su cuenta de Twitter, se comunicó con Corcino, a los fines de “confirmar el supuesto apresamiento” de la comunicadora, quien le informó que aún no se había confirmado.

