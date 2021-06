El presidente dominicano Luis Abinader informó hoy que habló con su homólogo chino, Xi Jinping, sobre las relaciones bilaterales de los países.

“Le agradecí de manera especial el permitir la exportación de las vacunas a República Dominicana”, dijo el presidente dominicano, en un tuit publicado esta mañana.

El mandatario también dijo hablaron de incrementar el intercambio comercial y la exportaciones desde República Dominicana en el gigante asiático.

República Dominicana estableció relaciones diplomáticas con China en mayo de 2018, durante la gestión del expresidente Danilo Medina. Eso supuso el quiebre de relaciones con Taiwán.

Abinader ha dicho en reiteradas ocasiones que China no puede aspirar a realizar inversiones en areas estrategicas. Cuando se le preguntó a qué se refería exactamente dijo que no podían invertir en aeropuertos, puertos y telecomunicaciones.

“Eso no implica que no tengamos relaciones comerciales con China”, dijo el presidente dominicano el 30 de octubre de 2020, al participar en una conversación con el Wilson Center, una organización no partidista que se define como un foro de problemas globales, investigaciones independientes y dialogo abierto.

“Si ellos quieren inversiones en áreas no estratégicas del país, pueden hacerlo”, dijo el presidente en referencia a China.