RD se convierte en el centro empresarial iberoamericano con celebración de congreso en Punta Cana

Santo Domingo, RD. – La presidenta del Consejo Empresarial de la Alianza por Iberoamérica, (CEAPI), Núria Vilanova dijo que todo está listo para la celebración este miércoles 1 y jueves 2 de junio en Punta Cana de la quinta edición del congreso bajo el título “Innovación y oportunidades en tiempos de incertidumbre”.

Núria Vilanova indicó que Felipe A. Vicini, presidente ejecutivo de INICIA, presidirá el encuentro, que será inaugurado por el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, y en el que empresarios iberoamericanos llevarán a cabo el análisis de la actualidad económica, comercial, empresarial e inversora en la región.

La empresaria española resaltó que es la primera vez que el Congreso Ceapi se celebra fuera de España en el que los presidentes de compañías líderes, familias empresarias de Iberoamérica y los líderes institucionales pondrán el foco en los retos y las oportunidades a los que se enfrenta Iberoamérica en tiempos de incertidumbre.

¿Por qué eligen a RD para realizar la V edición del CEAPI?

“Hemos elegido República Dominicana para hacer el V Congreso de presidentes de familias empresarias iberoamericanas y nos parece que este Congreso, el primero que se celebra fuera de España no podía ser en ningún otro país después de la terrible crisis que hemos vivido por el Covid, de todas las consecuencias de inflación de impacto en materias primas que estamos arrastrando creemos que es un momento clave para hablar de retos y oportunidades en tiempos de incertidumbre”, sostuvo Núria Vilanova entrevistada por Moisés González Peña del periódico DespertarNacional.com.do

Núria Vilanova entrevistada por Moisés González

Núria Vilanova destacó el liderazgo de República recuperación del turismo y la economía de la República Dominicana y las oportunidades futuras que tiene de la mano con el sector de zonas francas y su posición geoestratégica.

“Yo creo que República Dominicana está en el punto de mira por muchos aspectos por un lado es un líder del del mundo turístico y el turismo va a ser clave en la recuperación pero además va a ser clave en la innovación del turismo hacia un impacto que ya lo tiene pero todavía mayor en la en la sociedad en el país y con cada vez es mayor compromiso medioambiental una de las cosas que ha quedado absolutamente destrozado en el mundo es todo el tema logístico y materias primas de nuevo República dominicana con su posición geoestratégica muy importante y sus zonas francas yo creo que es una oportunidad pero lo mejor de república dominicana no lo podemos olvidar las relaciones se construyen.

Vilanova coincidió con lo expresado esta semana por el ministro de Industria, Comercio y Mipymes de que la celebración del Congreso Empresarial Iberoamericano en Punta Cana es una muestra fehaciente de la recuperación de la economía dominicana.

Expectativas

Núria Vilanova resaltó las expectativas sobre este evento que busca dinamizar las inversiones y participación social de las empresas en Iberoamérica.

«Las relaciones se construyen de personas a personas que las firman. No son las empresas que firman. Son el presidente de una compañía con el presidente de otra los que llegan a un acuerdo, y lo mejor de la República Dominicana son sus empresarios. Esperamos que en este encuentro donde van a venir presidentes de compañía de Iberoamérica surjan nuevas apuestas para el país, nuevos proyectos de compromiso social, mayor involucramiento de las generaciones jóvenes de las familias y como no, también de las mujeres, que por cierto, este será el marco en el que entregaremos seis reconocimientos a seis grandes mujeres latinoamericanas.

Hacer más por Iberoamérica

El Congreso, que en palabras de la presidenta de CEAPI, Núria Vilanova, “tiene como finalidad el hacer más Iberoamérica, desarrollando a las empresas iberoamericanas que, con su crecimiento, sus inversiones, su innovación, y la creación de nuevas oportunidades, están generando riqueza y mejores empleos”, se desarrollará durante las dos jornadas en el Punta Cana Resort & Club. Un acontecimiento con la asistencia presencial de numerosos líderes empresariales y la participación de importantes representantes institucionales de la región.

La importancia capital que tiene la innovación, la digitalización y la tecnología para impulsar un crecimiento sostenido y sostenible en Iberoamérica, y la trascendencia y oportunidades que generan los nuevos modelos de negocio serán los ejes centrales del evento. Los paneles examinarán los escenarios de futuro a los que se enfrenta Iberoamérica, incorporando temas de debate como la creación de valor para las personas, que más que nunca están en el punto de vista de las empresas; los nuevos retos en el sector tecnología; las energías renovables y las infraestructuras sostenibles; la minería responsable, el futuro del turismo, los desafíos del emprendimiento, el avance en las políticas de igualdad de género, raza y diversidad, y las nuevas tendencias empresariales.

Impulsar sinergias y oportunidades empresariales

Muchas de esas propuestas se concretarán en las Mesas de Negocio, encuentros ejecutivos temáticos que se celebrará a puerta cerrada, con la máxima confidencialidad, con el propósito de fomentar el conocimiento mutuo, impulsar las sinergias y abrir nuevas oportunidades empresariales.

En la noche del 31 de mayo CEAPI dará la bienvenida a los asistentes con un cóctel cena. Seguidamente, durante las jornadas del 1 y 2 de junio se desarrollarán las mesas de debate, y cada uno de estos días se celebrará una cena final. Durante la cena de inauguración, el 1 de junio, se homenajeará al galardonado con el Premio Enrique V. Iglesias de este año, distinción que ha recaído en el colombiano Jaime Gilinski, presidente y propietario de Gilinski Group.

La cena de clausura, el 2 de junio, reconocerá el rol clave de las empresarias bajo el lema “Mujer, Empresa y Liderazgo”. El 3 de junio los asistentes podrán disfrutar de un torneo de golf, un almuerzo y el sábado 4 se harán visitas guiadas a la Fundación Punta Cana y a la Reserva Ecológica Ojos Indígenas.

Presencia de grandes líderes empresariales e institucionales

Dentro del ámbito institucional, serán muchas las figuras que compartan espacio con los líderes empresariales. Luis Abinader, presidente de la República Dominicana; Víctor Bisonó, ministro de Industria, Comercio y Mypimes dominicano; Enrique V. Iglesias, presidente de honor de CEAPI; Andrés Allamand, secretario general de SEGIB; Gema Sacristán, directora general de negocios del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Francés Boya, secretario general para el Reto Demográfico de España, entre otros.

Además de las intervenciones de ponentes dominicanos como Felipe A. Vicini, presidente ejecutivo de INICIA; Frank Rainieri, presidente Grupo Puntacana, Paola Rainieri, vicepresidente senior de marketing, relaciones públicas y comunicaciones del Grupo Puntacana, el evento contará con oradores de toda Iberoamérica: desde Eduardo Hochschild, presidente ejecutivo de Hochschild Mining (PE); Jaime Gilinski, presidente y propietario de Gilinski Group (CO); Giannina Fasanelli Cavallazzi, presidenta de Family Office Simoniz Latam (CO) y Simón Borrero, CEO y cofundador de RAPPI (CO), a Gina Díez Barroso, presidenta de Grupo Diarq (MX); y Valentín Díez Morodo, presidente de honor internacional de CEAPI y presidente internacional de Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (COMCE) (MX).

Asimismo, intervendrán como panelistas Martín Umaran, co-fundador y chairman EMEA de Globant (AR); Jordi Hereu, presidente de Hispasat (ES); Juan Luis Cebrián, presidente de honor de El País; Mireya Cisneros, presidenta MC Global Ventures (VE) y Alberto Bacó, Exsecretario del DDEC (PR), Stanley Motta, presidente de Motta Internacional (PA), entre otros.

Durante el V Congreso, además, habrá ocasión de asistir a interesantes conversatorios y entrevistas. En el primero de los casos, el que sostendrán Enrique V. Iglesias, presidente de honor de CEAPI, Andrés Allamand, secretario general iberoamericano y Stanley Motta, presidente COPA HOLDINGS sobre Iberoamérica en el nuevo orden mundial. En el segundo, las que mantendrán María José Álvarez, presidenta de Grupo Eulen, y Antonio Fernández-Galiano por un lado, y Jaume Miquel, presidente de TENDAM y Begoña Gómez, directora de la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense de Madrid (España).

VIII Premio Enrique V. Iglesias Jaime Gilinski, presidente y propietario de Gilinski Group, conglomerado empresarial y bancario con sede en Colombia, y ganador de la octava edición del Premio Enrique V. Iglesias al Desarrollo Empresarial Iberoamericano, será homenajeado con tal motivo en la primera cena del Congreso, el 1 de junio. El jurado de CEAPI reconoce con este galardón la contribución de Gilinski al desarrollo económico y social de Iberoamérica y al fortalecimiento de los lazos entre los países que la forman.

Este premio, que organiza el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI), reconoce desde 2014 a figuras empresariales de la Comunidad Iberoamericana. El reconocimiento es de carácter honorífico, se convoca anualmente y es otorgado por S.M. el Rey Felipe VI de forma alterna en Madrid y en la Cumbre Iberoamericana correspondiente.

Reconocimiento a las mujeres empresarias El Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI) homenajeará, en el V Congreso CEAPI para líderes de compañías y familias empresarias, a empresarias referentes en Iberoamérica con los premios Mujer, Empresa y Liderazgo. Durante el evento, CEAPI galardonará a Juana Barceló, presidenta de Barrick Gold Corporation (RD). La dominicana compartirá galardón con otras ejecutivas iberoamericanas como Altagracia Gómez Sierra, presidenta ejecutiva de MINSA; Carmen Abondano de Dávila, presidenta de la junta corporativa del Grupo Daabon (COL); Gina Díez Barroso, directora general de Diarq Holding y fundadora y presidenta de Dalia Empower y Mariana Correa Sabogal, de Misión Huascarán (PE).

Entre las mujeres homenajeadas, todas de distintos sectores y áreas de actuación del ecosistema Iberoamericano, Barceló cuenta con una experiencia en el sector minero de más 14 años. Se incorporó a la Barrick Gold Corporation en 2009 y desde 2018 ocupa la presidencia de Barrick Pueblo Viejo. Bajo su liderazgo ha manejado los proyectos de crecimiento de las operaciones en el país, realizando importantes aportes al desarrollo económico y social de las comunidades de incidencia a la operación y ha promovido el empoderamiento de mujeres en el sector minero.

CEAPI ha organizado este evento con la colaboración de Banco Popular Dominicano, Centro Adam Smith para la libertad económica de la Florida International University (FIU), Iberia, Gómez-Acebo y Pombo, Globant, Grupo AZVI, Grupo INICIA, Grupo PuntaCana, Grupo Martí, Marqués de Riscal, Mapfre, Tendam, Ron Barceló y Value Retail.