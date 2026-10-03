Abinader sobre Expo Cibao: “Es hoy un éxito y siempre lo ha sido”

El presidente resaltó que la feria conecta a grandes empresas con emprendedores y destacó el aumento de alrededor de 20 % en visitantes y operaciones durante su 39.ª edición

Bartolo García

Santiago.– El presidente Luis Abinader afirmó este sábado que Expo Cibao se ha consolidado como una plataforma para promover negocios y fortalecer la actividad productiva de la región Norte. “Expo Cibao es hoy un éxito y siempre lo ha sido”, expresó el mandatario durante su visita a la feria que se celebra en el Parque Central de Santiago.

Abinader destacó que el encuentro trasciende el ámbito de Santiago, debido a que reúne empresas grandes y pequeñas de diferentes puntos del Cibao y permite que emprendedores presenten sus productos, establezcan contactos y encuentren nuevas oportunidades comerciales.

El jefe de Estado resaltó además los resultados reportados por la directiva de la feria. Según explicó, la edición registra un incremento de alrededor de 20 % tanto en la cantidad de visitantes como en las operaciones, comportamiento que vinculó con el dinamismo de la actividad productiva cibaeña.

Durante su recorrido, realizado en medio de un fuerte aguacero, Abinader conversó con empresarios, emprendedores y visitantes, además de conocer algunas de las iniciativas exhibidas en la 39.ª edición, desarrollada bajo el lema “Unidos por la competitividad”.

El mandatario también valoró la importancia de estos escenarios para acercar al sector empresarial, facilitar conexiones comerciales y generar oportunidades de crecimiento, dentro de una feria que promueve la articulación entre los sectores público y privado.

Abinader aprovechó su visita para anunciar que regresará próximamente a Santiago para participar en la sesión final de la reunión de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), encuentro que tendrá como sede la ciudad y contará con representantes internacionales.

En el recorrido acompañaron al presidente la gobernadora Rosa Santos; el senador Daniel Rivera; el alcalde Ulises Rodríguez; el ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, y el director ejecutivo de INTABACO, Iván Hernández Guzmán.