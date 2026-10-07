Abinader sacude debate en la CEPAL: pide más integración regional y que el crecimiento llegue a los bolsillos

El mandatario planteó que América Latina y el Caribe necesitan mayor cooperación, instituciones sólidas e inversión, y destacó que República Dominicana asumirá la Presidencia de la CEPAL hasta 2028

Bartolo García

Santiago.– El presidente Luis Abinader afirmó este miércoles que América Latina y el Caribe necesitan profundizar la cooperación regional para enfrentar los desafíos económicos y sociales, al considerar que ningún país puede responder por sí solo a las transformaciones actuales. Durante la apertura del Cuadragésimo Primer Período de Sesiones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sostuvo que el crecimiento debe ser sostenido, pero también traducirse en mejores salarios, oportunidades y reducción de la pobreza.

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El mandatario señaló que República Dominicana ha trabajado bajo esa visión mediante una economía abierta al mundo, una mayor capacidad para atraer inversiones y la ampliación de sus oportunidades productivas. Asimismo, afirmó que la diversidad de los países de la región puede convertirse en una fortaleza si existe capacidad para alcanzar acuerdos y darles continuidad.

Abinader advirtió que, pese a que América Latina y el Caribe conforman un mercado de más de 660 millones de personas, el comercio entre los países de la región representa apenas el 14 % de sus exportaciones totales. En ese sentido, consideró necesario facilitar la integración comercial para que empresas, productores y emprendedores puedan encontrar nuevos mercados, incorporarse a cadenas regionales y crecer mediante procesos más ágiles.

Durante su intervención, el jefe de Estado destacó la estrategia Meta RD 2036, con la que República Dominicana busca duplicar el tamaño real de su economía hacia ese año, mantener un crecimiento promedio cercano al 6 % anual y elevar el ingreso por persona desde aproximadamente 11 mil dólares en 2024 hasta cerca de 23 mil dólares. Entre las metas citó además la creación de 1.7 millones de empleos, triplicar el salario medio y eliminar la pobreza extrema.

Abinader también resaltó los resultados alcanzados por el país en materia económica y social, indicando que la inversión extranjera directa superó por primera vez los 5 mil millones de dólares en 2025, mientras las exportaciones se aproximaron a los 16 mil millones. Agregó que la pobreza monetaria pasó del 25 % en 2019 al 14 % durante el primer semestre de 2026 y señaló que este año República Dominicana proyecta recibir aproximadamente 12.5 millones de visitantes.

El presidente sostuvo que las transformaciones vinculadas a la inteligencia artificial, el comercio internacional y las nuevas formas de producción obligan a los gobiernos a tomar decisiones con rapidez y a garantizar que los cambios tecnológicos generen bienestar. “El desarrollo adquiere sentido cuando mejora la vida de la gente”, expresó, al insistir en que las políticas públicas deben responder a las necesidades de trabajadores, jóvenes, pequeños empresarios y familias.

Finalmente, Abinader anunció que República Dominicana asume la Presidencia de la CEPAL hasta 2028, con el compromiso de fortalecer el diálogo, compartir experiencias y promover acuerdos entre los países miembros y asociados. El mandatario llamó a integrar en ese esfuerzo a gobiernos, empresas, universidades, organismos internacionales y sociedad civil, y expresó su expectativa de que las jornadas celebradas en Santiago permitan alcanzar compromisos concretos para impulsar el desarrollo regional.