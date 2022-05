«Yo no voy a conquistar diputados ni senadores como hicieron en el pasado por medios no correctos, es más, ni voy a convencer a diputados del PRM», aseguró el presidente de la República, Luis Abinader, sobre los votos para la reforma constitucional.

Indicó que no quiere un voto que no sea de la conciencia de cada uno de los de la asamblea, ya que para él no es ético que un presidente en ejercicio modifique cláusulas constitucionales para su conveniencia.

“Yo sé que ellos tienen su temor porque lo hicieron en el pasado y cada uno de lo que se están oponiendo, modificaron la Constitución para extender o obtener la posibilidad de volver”, manifestó.

El jefe de Estado explicó que con la reforma constitucional que proponen, lo único que se busca es institucionalizar mucho más el país, y aseguró que bien es cierto que existe en la actualidad un Ministerio Público independiente, desea que eso sea un requerimiento constitucional para bien del país.

«Hay mucho temor de sectores que dicen que se van a implementar otras medidas, nosotros hemos sido claros y reiterativos. Para mí no está en discusión ninguna clausula de la Constitución que tenga que ver con la elección presidencial. Que un presidente en ejercicio modifique cláusula constitucionales para mí no es ético», reiteró.