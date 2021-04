El presidente Luis Abinader pidió a «cualquier funcionario que no pueda cumplir con el código de ética que renuncie hoy», ya que no aceptará ninguna acción que no sea la de cumplir con el mismo.

El mandatario hizo la advertencia al encabezar el lanzamiento del “Curso Básico de Ética, una Herramienta para Combatir la Corrupción” y deberá ser acreditado por todos los servidores públicos.

«Mi Gobierno no permitirá ni protegerá ningún atentado contra los principios de eficacia, objetividad, transparencia e igualdad que rigen las acciones de la Administración Pública, consagradas en el artículo 138 de nuestra Constitución. Por ello, hemos puesto en marcha una serie de medidas, no limitativas, con el fin de acabar con la corrupción y los tentáculos que de ella se dependen», indicó.

Agregó que el país no tolerará nunca más atropellos contra su gente, al tiempo que destacó que el valor de la democracia está en la transparencia de las ejecutorias de sus gobernantes y en la ética que ha de acompañar a los funcionarios públicos.

En una resolución conjunta entre el Ministerio de Administración Pública (MAP) y la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG) indican que esta formación será primordial para acceder, permanecer y desarrollarse en cargos públicos.

Dicho programa será impartido de manera virtual y sincrónica, desde la plataforma de la Academia Regional Anticorrupción para Centroamérica y el Caribe (ARAC), del Sistema de las Naciones Unidas.

La asesora del Poder Ejecutivo en materia de ética, transparencia y gobierno abierto, y directora de la DIGEIG, Milagros Ortiz Bosch, puntualizó que este programa masivo de educación en ética estará destinado a 600,000 empleados públicos que recibirán su título como carácter necesario para mantenerse en la carrera o entrar al servicio público.

Desde la casa de Gobierno también se anunció el lanzamiento del “Código de Pautas de Ética e Integridad de las Contrataciones Públicas” de la Dirección General de Contrataciones Públicas, un documento que contiene un conjunto de principios, valores y normas de conducta que servirá como marco de referencia a los servidores públicos que interactúan en el Sistema Nacional de Contrataciones Públicas (SNCCP).