El presidente Luis Abinader reconoció que los casos de coronavirus en el país han ido en aumento debido a la interacción entre las personas en estas fechas festivas, por lo que pidió a la población ser consciente de la situación y respetar a las autoridades.

En horas de la tarde, Abinader solicitó al Congreso Nacional una nueva prórroga del estado de emergencia por 45 días, iniciando el 16 de enero próximo.

La solicitud fue depositada en la Cámara de Diputados el pasado día 21 y en la misma Abinader argumentó que la nueva extensión será para seguir “enfrentando la propagación del Covid-19”.

Mensaje a la población

Al finalizar una actividad donde el Gobierno entregó a la Policía Nacional el carné del plan Platinium del Seguro Nacional de Salud (Senasa) en el instante en que la maestra de ceremonias despedía el acto, el mandatario pidió un momento para enviar un mensaje a la población.

“Quiero decir algo. Eso lo quiero decir a toda la población dominicana. Estamos viviendo momentos sin precedentes, nunca antes habíamos tenido un confinamiento debido a una pandemia. Tenemos ya diez meses, casi diez meses en esa situación en el país. La Policía Nacional que es la institución que lleva principalmente ese control, ayudando además en un 30% aproximadamente con los miembros de las Fuerzas Armadas, tienen ya tiempo en eso, están cansados, y cada día siguen trabajando”, expresó el gobernante.

El Jefe de Estado hizo un llamado a la población para respertar a las autoridades. “Es un hecho sin precedentes en el país y sin precedentes en esta generación, en todo el mundo, por lo tanto yo le pido, le reitero a toda la población dominicana que tiene que tener conciencia de esta situación, de que tiene que respetar a los miembros de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Están trabajando hoy más unidos que nunca, pero ante esta situación de confinamiento se crean estos incidentes lamentables”, dijo el mandatario luego de que previamente la periodista de este medio preguntara sobre el irrespeto de los ciudadanos hacia los militares y policías en las calles por incumplir las medidas sanitarias.

Expresó que “es la población que tiene que saber que todo esto lo hacemos por ellos, por su salud, por la salud del país, y que tengan conciencia en estas navidades que hay mucho mayor interacción y por eso ha subido el contagio. Ahora yo tengo una reunión con el Gabinete de Salud porque el contagio ha subido, gracias a Dios los niveles de letalidad se mantienen bastante bajos, por ejemplo ayer se registraron niveles altos, los más altos en mi administración, sin embargo, gracias a Dios no hubo ninguna muerte”.

Abinader enfatizó que si la población no cumple las medidas sanitarias entonces las restricciones serán aún mayor. “La población, el gobierno las clínicas privadas, se están manejando bastante prudentes pero tenemos y llamo y reitero: tienen que mantener el orden porque si no tendremos que ir a momentos y restricciones mayores como lo indican los protocolos de salud, queramos o no”.

El día de ayer el Gobierno dio a conocer que todas las informaciones relacionadas al coronavirus serán manejadas únicamente por el Gabinete de Salud. En relación a esto dijo que “lo único que se hizo, en momentos tan difíciles como estos fue poder organizar las informaciones, y no que cada funcionario, ni siquiera a los periodistas, los periodistas pueden decir lo que consideren, y los análisis que deseen, eso nunca se va a limitar; lo que nosotros estamos diciendo es que las informaciones oficiales vengan por una sola vía”, refirió el presidente luego de que se preguntara que si esta decisión no iba en disparidad con el acuerdo de Chapultepec sobre prensa libre que firmó su Gobierno hace dos meses.

La pregunta de la periodista y la respuesta del mandatario se produce luego de que la vocera y directora de comunicaciones Milagros Germán escribiera en su cuenta de twitter que le pedía a los medios de comunicación publicar sólo las informaciones oficiales.

Abinader explicó que la decisión de centralizar las informaciones es porque algunas informaciones dadas por instituciones bajo su Gobierno no tenían criterio “porque si no en momentos tan difíciles estaremos dado un servicio a la población, dando tres informaciones, muchas de esas incluso que no están, no tienen unidad de criterio, entonces el mensaje que dio la vocera del Gobierno no es refiriéndose al uso de comunicar la noticia, no de limitar la prensa”.

Diputado agresor

El mandatario también se refirió a varios hechos que han sido controversiales en los últimos días por involucrar agentes policiales y un congresista.

En el caso del diputado Sadoki Duarte que agredió a una mujer miembro de la Policía Nacional en el ejercicio de sus funciones dijo que “ya primero desde el Gobierno, vi ayer y creo que es lo conveniente y lo que procede que el cabo de la policía, una mujer como usted menciona, está sometiendo a la justicia al diputado, y yo lo veo eso muy bien, tiene que someter esa persona.

Visiblemente molesto por la acción del diputado, golpeó la mesa en varias ocasiones de manera enfática dijo que todo el mundo debe respetar la ley. “Aquí hay que respetar la ley, sea quien sea empezando por el presidente de la República y más en estos momentos tan difíciles. No hay rango aquí que pueda estar por encima de la ley y que quede claro en este Gobierno”.

Agregó que el presidente del Partido Revolucionario Moderno, José Ignacio Paliza, ya dijo que el diputado estaba suspendido y que será sometido para sanciones y la posible expulsión.

El mandatario fue cuestionado sobre si que “no hay rango por encima de la ley” aplica para el general que exige el saludo militar a miembros de la Digesett que procedían a fiscalizarlo por cometer una violación las leyes de tránsito a lo que el mandatario respondió que eso aplica para todos.

“Eso aplica para el Presidente de la República, del presidente hacia abajo” dijo Abinader.

En relación a esto el director de la Policía Nacional Edward Sánchez dijo que eso ya está bajo investigación “el Incidente del general y miembros de la Dirección General de tránsito terrestre Digesett, el señor Ministro está designando al inspector general de las Fuerzas Armadas nosotros estamos designando al inspector general de la Policía Nacional para una comisión, llevar a cabo la investigación en que sucedió ese hecho en el tiempo correspondiente, a su debido tiempo”.

En el caso de la muerte del general de la Fuerza Área a manos de la Policía, Abinader dijo que la justicia está investigando “yo soy muy respetuoso de las instituciones y ya eso está en la justicia”, apuntó.

La ley

Regulación

Migratoria

El mandatario habló sobre la situación migratoria que vive el país con la República de Haití asegurando que desde febrero de este año no han realizado deportaciones “y nosotros hemos estado regulando estoy lo seguiremos haciendo”. Dijo esperar que llegue un momento en que Haití controle la emigración de sus ciudadanos hacia el país y que “voy a cumplir la ley de migración a carta cabal y en toda sus extensión” .

“Así que al país le quede claro, que nosotros vamos a cumplir la ley de migración. Como saben estamos en un momento especial con esta pandemia que le afecta a todos los países, pero nosotros estamos avanzando muchísimo no solo sobre el tema de cumplir en el país la ley de inmigración sino también con el Gobierno de Haití”.