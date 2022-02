Reformas propuestas no persiguen interés personal ni intenciones ocultas, y ya nadie se va a atrever a revertir el modelo de un Ministerio Público independiente.



Santo Domingo.- El presidente Luis Abinader dio garantías este domingo al liderazgo político que ninguna de las reformas propuestas por el poder Ejecutivo persigue interés personal ni tienen intenciones ocultas.



De lo que se trata, afirmó el jefe de Estado en su discurso de rendición en cuentas, es de una transformación profunda y perdurable.



“Las que anuncié ya están en el CES (Consejo Económico y Social), donde se están discutiendo, prestando atención a todas las voces que quieran aportar y ser parte de la solución”, puntualizó Abinader sobre el programas de reformas.



Planteó que tiene el convencimiento de que esas reformas son fundamentales para la institucionalidad y el desarrollo social y económico de la nación lo que nos ha llevado a anunciarlas.



Aseguró que para ese objetivo patriótico está dispuesto a hacer los sacrificios personales que sean necesarios.



“Hemos avanzado, pero soy un firme convencido de que, si vamos juntos y con visión de país, llegaremos más lejos”, opinó.



Dijo que reformas, como la de la Policía ya están dando sus frutos.

Contempla para este año 2022, avanzó, otro aumento salarial a los agentes que se suma al realizado en el 2021, además de los beneficios del seguro médico máximo de Senasa, transporte gratis en Metro, teleférico y OMSA.



Asimismo, un programa de becas para los agentes y sus hijos, entre otros beneficios ya otorgados por este gobierno para mejorar sus condiciones de vida.



“Hemos creado la Comisión Ejecutiva, y el comisionado para la implementación de los planes y proyectos para la transformación de la Policía nacional, designando a José Vila del Castillo como Comisionado Ejecutivo para la transformación de la Policía Nacional”, recordó.



De la misma manera, agregó, ya hemos creado el Fideicomiso para la Transformación y Profesionalización de la Policía Nacional, para recibir aportes del sector privado en procura de ejecutar planes y proyecto para la reforma.



En el marco legal para la implementación de la reforma, han aprobado ya 8 nuevos reglamentos.



“Además, estamos mejorando la gestión operativa del cuerpo, mejorando sus infraestructuras y mejorando el servicio a la comunidad”, manifestó.



Señaló, que con el fin de mejorar el acceso a la justicia y los servicios que la policía brinda a la ciudadanía puedo anunciar que próximamente:



“Se procederá al lanzamiento de la plataforma de denuncias virtuales, para presentar denuncias desde cualquier parte del país, sin necesidad de ir a un destacamento policial”, indicó.



Dentro de poco, adelantó, los ciudadanos podrán adquirir vía la Internet desde cualquier parte del país la certificación del plan piloto para los traspasos de vehículos.



Subrayó la apuesta en la formación continua y reglada para que la Policía cuente con las mejores herramientas y actúe bajo los parámetros de profesionalidad y experiencia.



“Una mejor gestión policial, gracias a la estrategia integral de seguridad ciudadana “Mi País Seguro”, ha llevado a que, por ejemplo, en San Francisco de Macorís, la criminalidad se haya reducido en un 52% y los asaltos en un 72.7%”, precisó.



Este programa, expresó, se ha implementado también en los sectores Cristo Rey, La Puya de Arroyo Hondo, La Zurza y La Fe, del Distrito Nacional, Santiago, Barahona, Oviedo, en Pedernales, y La Romana.



Otro punto a destacó en esta importante Estrategia Integral son el registro de motocicletas, que ya supera las 400 mil y la recuperación de Armas de fuego.



“Fruto de todo este trabajo, la más reciente encuesta de la firma Barómetro de las Américas reveló que la percepción de inseguridad en República Dominicana pasó de 63% en 2019 a 48% en 2021”, enfatizó.





“No hay ya República de la impunidad”

“Si hablamos de un país mejor, con más seguridad, libertad y oportunidades, tenemos que hablar de justicia”, dijo Abinader.



Consideró que la independencia judicial es el cambio más trascendente acometido por su gobierno en este año y medio.



“Ya nadie se va a atrever a revertir el modelo de un ministerio público independiente. Esta es una conquista colectiva. No hay ya República de la impunidad. No hay país para corruptos”, advirtió el jefe de Estado.



Además, recordó han impulsado una transformación en todas las instituciones del Estado.



“Así hemos promovido y aprobado nombramientos de personas respetables, autónomas e independientes en organismos tan importantes como el Tribunal Superior Electoral, la Cámara de Cuentas, el Tribunal Constitucional, o el Defensor del Pueblo”, indicó.



Entiende que la mejor manera de luchar contra la corrupción es evitar que se produzca, porque donde todo es escrutado y está a vista de todos, es más difícil que alguien tenga la tentación de hacer algo ilícito.



Y agregó: “Por eso, en materia de transparencia y control, por medio de la Contraloría General de la República, hemos implementado auditorias, al ejercicio de esta gestión en las más importantes instituciones públicas y seguiremos ampliando hasta llegar a todos los rincones del gobierno”.



Informó que los resultados de las auditorías realizadas a la presente gestión serán entregadas a la Cámara de Cuentas o al ministerio publico según corresponda.



También dijo que han creado la unidad Antifraude, que tiene como finalidad la realización de investigaciones especiales en las instituciones y a los servidores públicos que sean objeto de señalamientos de actos de corrupción.



Igualmente, que han reforzado los mecanismos internos de control y mejorado los procedimientos, pues de nada vale auditar si no modificamos antes los procedimientos que están mal diseñados. “Cambiamos, transparentamos y rendimos cuentas. Así se actúa ahora”, dijo.



Señaló que la Contraloría General de la República tenía décadas sin utilizar la auditoria como método de fiscalización según dispone la Constitución.



Fideicomiso y extinción dominio e hidrocarburos

“Pero no queremos quedarnos ahí, por eso informo que estoy de acuerdo con la aprobación de la ley de extinción de dominio para recuperar el dinero robado al pueblo dominicano”, proclamó Abinader.



En consecuencia, solicitó a los legisladores que se sumen a este propósito.



Y tal como lo prometió, este lunes, estarán presentando los proyectos de ley de regulación de los Fidecomisos Públicos, el de la modificación de la ley de compras y contrataciones públicas y el de modificación de la ley de hidrocarburos.