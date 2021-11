Sobre el visado a haitianos, aclaró que todos los estudiantes de ese país que están en territorio dominicano no cambian su estatus y no tendrán problemas, pues lo que se ha decidido es no renovarles automáticamente

Santo Domingo.- El presidente Luis Abinader manifestó este miércoles que su responsabilidad es proteger la seguridad del pueblo dominicano y que la frontera está segura y, citó, que para garantizarla se ha incrementado en más de 3,500 hombres el cuerpo de vigilancia.

“Tenemos todos los servicios de inteligencia trabajando en ese sentido y seguiremos tomando las medidas para garantizar la integridad de nuestra frontera, de nuestro territorio y que el país no se afecte por la inestabilidad de la República de Haití”, aseguró.

El mandatario adelantó que próximamente a través de una rueda de prensa hablará de forma más detallada sobre el tema haitiano.

Precisó que Haití es uno de los principales socios de exportación de la República Dominicana y que tienen un sistema de distribución muy especial.

“Esos sistemas de distribución seguirán trabajando según los importadores haitianos, ya ellos sabrán cómo trabajar internamente en su país. Yo he estado trabajando durante mucho tiempo para abrir los mercados, cuando sea necesario”, dijo el presidente Abinader.

Precisó que, en los otros casos, cada exportador con el apoyo limitado que se puede extender hasta la frontera, lo van a tener,” pero si es una decisión entre comercio y seguridad, la seguridad va primero”.

Visado no será automático

Sobre el tema del visado a haitianos, el gobernante aclaró que todos los estudiantes de ese país que están en territorio dominicano no cambian su estatus y no tendrán ningún problema, sino que lo que se ha decidido es no renovar automáticamente el visado.

“Las facilidades que se le dio a esos estudiantes, se las dio este gobierno y lo que estamos diciendo es que no va a ser automático, que se va a tener que chequear en cada caso, porque si allá no chequean, ni tienen ningún sistema, aquí sí tenemos que hacerlo porque ésta sí es una sociedad organizada”, afirmó el jefe de Estado.

Tenemos que chequearlos, agregó, porque yo tengo que proteger este país y verificar que aquí no entre nadie de la banda, ni que estén ligados a otros sectores camuflados.

Informó que el primer ministro haitiano, Ariel Henry, se comunicó con el país por las vías diplomáticas para expresar su deseo de mantener las mejores relaciones con la República Dominicana y que no estaba de acuerdo con ninguna comunicación que fuese imprudente en ese sentido.

Henry expresó, además, su interés de comunicarse con el presidente Abinader y al respecto, el gobernante manifestó que en su momento se comunicará con él.

Dijo que el primer ministro haitiano, desde que tomó el poder ha tenido esa comunicación con el país y recordó que cuando la República Dominicana envió las ayudas por el terremoto del pasado 14 de agosto, Henry le llamó para agradecer de forma gentil y consecuente.

Con relación al suministro de materiales por Haití consideró que no afecta al país porque es muy poco lo que se importa desde esa nación, aunque puede afectar a la empresa de zona franca, en términos de personal, pero también el sector buscará la forma de poder mitigar ese problema.

El presidente Luis Abinader abordó el tema de la crisis de Haití al responder una pregunta periodística durante una rueda de prensa donde trató las medidas que viene adoptando el Ministerio de Agricultura para asegurar la producción alimenticia en el país.