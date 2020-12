Santo Domingo.- El presidente Luis Abinader pidió este jueves a los ministros y funcionarios no generar un circo, ni un espectáculo de la persecución que lleva a cabo el Ministerio Público en contra de varios ex funcionarios del Gobierno del expresidente Danilo Medina, por alegada corrupción administrativa.

Asimismo, dijo que por la responsabilidad de los cargos que ostentan no pueden dividir al país, ni polarizarlo.

“Les pido que no generemos un circo de la persecución, ni un espectáculo de la infamia arrastrándonos todos por el barro, porque la justicia no es venganza. Y no podemos, por la responsabilidad de los cargos que ostentamos, dividir al país, ni polarizarlo”, llamó el jefe de Estado en un comunicado que colgó en sus redes sociales.

De igual forma, Abinader aseguró que desconoce los detalles de esos apresamientos y sometimientos a la justicia.

“Yo no conocía ni conozco ningún detalle de las operaciones judiciales que están abiertas ni de las que se pueden abrir en un futuro”, escribió el Gobernante en un documento que colgó en Twitter.

Sin embargo, justificó esas acciones en su promesa de campaña de tener una justicia independiente y autónoma.

“No les estamos fallando y no les vamos a fallar. Cuando prometí que tendríamos una justicia independiente y autónoma lo hice con toda la convicción y hasta sus últimas consecuencias. Eso es lo que prometimos al pueblo dominicano. Y eso es lo que estamos haciendo: Justicia e independencia”, subrayó Abinader en el amplio documento.

El mandatario dijo que el Ministerio Público tiene total libertad para investigar y someter a la justicia cualquier expediente que involucre cualquier acción contra el patrimonio de los dominicanos.

Indicó que su mejor argumento frente a lo que ha conocido estos días es el trabajo, el ejemplo y la transparencia.

Abinader dejó claro que con su proceder diario que el dinero público será objeto de la máxima protección y nadie podrá malgastar ni un solo peso sin consecuencias.

“La lupa ya estaba puesta sobre nosotros. Y ahora lo estará aún más. Sobre todos los que estamos aquí. Por eso les reitero mi petición de total y absoluta honestidad y honradez”, dijo Abinader.

Recordó que sui Este gobierno ha renunciado al poder que tuvieron los anteriores sobre el control del ministerio público. A quien cometa un acto ilícito nadie le protegerá. Sea quien sea. Yo di mi palabra, y así será.

Abinader sostuvo que mejor patrimonio y lo único que nos va a quedar cuando concluya su mandato será el reconocimiento de los dominicanos de bien.

“Será el orgullo de nuestros hijos hacia nosotros y no su vergüenza. No cabe ya en este país un comportamiento que no se ajuste a estos valores de ética y transparencia. Y yo jamás voy a permitir que las malas prácticas vuelvan a ser la seña de identidad del gobierno en este país”, garantizó. .

Vaticinó que en lo a delante arremeterán contra su Gobierno con dureza porque se ha golpeado un elemento central que vertebraba la vida en el país: “El clientelismo y la corrupción”.

“Pero no se pierdan, recuerden el objetivo por el que nos eligieron servidores públicos: Mejorar la vida de la gente y dejar un país mejor que el que encontramos, desarrollando nuestro trabajo con honradez, ética y transparencia”, alertó Abinder.

Llamó a los ministros y funcionario a destinar todos sus esfuerzos a ello, “nos lo exige nuestro pueblo y se lo pide su Presidente”.