Dijo que en esas reformas no hay otro interés que no sea el fortalecimiento de las instituciones



Boca Chica. – El Presidente Luis Abinader hizo un llamado a la oposición política a enriquecer la democracia y fortalecer la institucionalidad de la República Dominicana, haciendo propuestas, acompañadas de soluciones en torno al tema de la reforma constitucional.



“Los invitamos a hacer propuestas sobre los problemas que ellos mencionan. Es importante también, que la acompañen de soluciones, no solamente de críticas porque eso enriquece la democracia y también nos ayuda en el gobierno, cuando además de críticas pueden hacer propuestas de soluciones” manifestó Abinader.

Reiteró su disposición de reunirse con la oposición política y de hacer los compromisos en términos de que no se va a modificar ninguna otra parte de la Constitución.

El mandatario afirmó que respeta las opiniones de la oposición y dijo que es normal que hayan los disensos, porque además con sus propuestas enriquecen la democracia.

“En cuanto al tema que se está tratando en las diferentes reformas, como ustedes saben, una de ellas, la reforma a la Constitución y específicamente y por primera vez en la historia de la República Dominicana, no se trata de tocar para extender o modificar nada de lo que tiene que ver con la Presidencia de la República ni de candidaturas”, expresó.

En ese sentido, sostuvo que la institucionalidad se fortalece con un Ministerio Público Independiente.

Más adelante, el Jefe de Estado precisó que; “Ya nosotros eliminamos en nuestra administración ese poder de influir en la justicia y lo que nosotros queremos es que eso que hicimos ahora, que ha sido positivo para una justicia independiente, que también eso se pueda quedar para los futuros gobiernos”.

Abinader enfatizó que es importante que la oposición entienda que lo que se está buscando con esta reforma es sencillamente un Ministerio Público independiente.

El presidente Luis Abinader expuso que para buscar la forma en que se seleccione, el gobierno ha llevado su propuesta al Consejo Económico y Social (CES), para poder discutirlo con la oposición y hacerlo lo más transparente, pero también independiente posible.

“Yo les reitero y les pido a ellos que piensen en su país. Que piensen en sus hijos, que piensen en las próximas generaciones, que no queremos Ministerio Público que esté contaminado, que esté armado de cualquier interés o con un objetivo político”, ratificó.

El presidente Abinader consideró que lo que más conviene al país es que realmente exista un Ministerio Público que haya temor para aquellos que cometan actos de corrupción, por los funcionarios actuales que incurran en actos de corrupción, que realmente la gente sepa que hay un sistema de consecuencias, que no hay impunidad.



“Y eso sólo se consigue si tenemos ese Ministerio Público independiente”, reafirmó.

Aseguró que no hay otro interés en lo que se refiere a la reforma constitucional, que es una de las 15 propuestas en la mesa del diálogo que coordina el CES.

“No hay otro interés que no sea ese fortalecimiento de la institucionalidad que es lo más importante”, garantizó.

Dijo que, en su caso particular, lo único que quiere es que esos avances que ha tenido el país, no retrocedan y por eso, su accionar es diferente al que han tenido otros gobernantes.

El mandatario habló a los periodistas tras encabezar la inauguración del muelle pesquero de Andrés, Boca Chica.