Abinader lidera encuentro para reforzar el Plan de Seguridad Ciudadana

Bartolo García

Santo Domingo, RD. – El presidente Luis Abinader encabezó este lunes una reunión de seguimiento al Plan de Seguridad Ciudadana, con el objetivo de continuar fortaleciendo las estrategias y acciones orientadas a garantizar el bienestar y la protección de los dominicanos.

El encuentro comenzó a las 11:04 de la mañana en el Salón del Club de Oficiales del Palacio de la Policía Nacional, donde se revisaron los resultados alcanzados, las tareas asignadas en reuniones anteriores y las nuevas medidas para enfrentar los desafíos actuales en materia de seguridad.

En la mesa de trabajo participaron ministros, directores de instituciones, mandos militares y fiscales de distintas provincias, quienes presentaron informes y propuestas para optimizar las operaciones preventivas y de persecución del delito.

Entre los funcionarios presentes estuvieron el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza; la ministra de Interior y Policía, Faride Raful; el ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre; y la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso.

También participó el director de la Policía Nacional, mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta, junto al comandante de la Fuerza Aérea, mayor general piloto Floreal T. Suárez Martínez, y el viceministro de la Presidencia para Proyectos Especiales y Coordinación de Seguridad, Roger G. Pujols.

La presidenta de la Comisión Técnica para la Reforma del Sistema Educativo de la Policía Nacional, maestra Mu-Kien Adriana Sang Ben, presentó avances en los planes de modernización y capacitación de los agentes policiales.

Asimismo, estuvieron presentes los presidentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), vicealmirante José Manuel Cabrera Ulloa, y del Consejo Nacional de Drogas (CND), Alejandro de Jesús Abreu, quienes expusieron sobre las estrategias contra el narcotráfico y la prevención de consumo.

Se sumaron al encuentro los directores de instituciones clave como Migración, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester; la Comisión Militar y Policial (Comipol), coronel Luis Rafael Herrera Almonte; la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), general Pascual Cruz Méndez; y la Policía de Turismo (Politur), general Minoru Matsunaga.

También estuvo el director del Sistema Nacional de Atención a Emergencias 911, coronel piloto Randolfo Rijo, y el director de Asuntos Internos de la Policía Nacional, general Werner Núñez Quezada, quienes presentaron datos sobre la respuesta a emergencias y control interno de la institución.

Representantes del Ejército Nacional, la Fuerza Aérea y la Armada de República Dominicana participaron a través de oficiales delegados, reafirmando la coordinación interinstitucional para reforzar la seguridad en todo el territorio nacional.

En el encuentro también hubo una amplia representación del Ministerio Público, con fiscales de diversas provincias como el Distrito Nacional, Santo Domingo, San Cristóbal, La Vega, La Altagracia, San Pedro de Macorís, Duarte, Valverde, Hermanas Mirabal, Barahona, Peravia, Dajabón, Espaillat y La Romana.

Cada fiscal presentó un panorama de la situación de seguridad en su jurisdicción, identificando los puntos más críticos y las acciones que se requieren para contrarrestar la criminalidad.

El presidente Abinader reiteró que la seguridad ciudadana es una prioridad de su gestión, y aseguró que este tipo de reuniones permiten tomar decisiones rápidas y coordinadas para enfrentar los delitos y garantizar la paz social.

La jornada concluyó con el compromiso de todas las instituciones presentes de seguir fortaleciendo la cooperación y la integración de esfuerzos, en busca de un país más seguro y con mayor confianza ciudadana.

#LuisAbinader #SeguridadCiudadana #PoliciaNacional #eljacaguero