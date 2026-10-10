Abinader inicia gira por Europa con agenda en Roma, Praga y el Vaticano

El mandatario viajará este sábado 10 de octubre y desarrollará actividades oficiales del 12 al 16, incluyendo el Foro Mundial de la Alimentación, el Forum 2000 y una audiencia con el papa León XIV

Bartolo García

El mandatario viajará este sábado 10 de octubre y desarrollará actividades oficiales del 12 al 16, incluyendo el Foro Mundial de la Alimentación, el Forum 2000 y una audiencia con el papa León XIV.

Santo Domingo.– El presidente Luis Abinader viajará este sábado 10 de octubre a Roma, Italia, para iniciar una gira oficial por Europa, cuya agenda incluye su participación en el Foro Mundial de la Alimentación 2026, una visita a Praga, encuentros con autoridades italianas y una audiencia con el papa León XIV en el Vaticano.

Las actividades detalladas comenzarán el lunes 12 de octubre en la sede de la FAO, en Roma, donde Abinader participará en la inauguración del Foro Mundial de la Alimentación. También sostendrá reuniones con el economista jefe del organismo, Máximo Torero, y con su director general, Qu Dongyu, además de intervenir como orador principal.

El martes 13 de octubre, el mandatario se trasladará a Praga, República Checa, para participar en la 30.ª Conferencia Anual del Forum 2000. La programación contempla un encuentro con su director ejecutivo, Jakub Klepal, y un diálogo global junto a Carl Gershman y Benedetta Berti.

Tras su participación en Praga, Abinader continuará el miércoles 14 su agenda en Italia, con reuniones previstas con Antonio Tajani, vicepresidente del Consejo de Ministros y ministro de Asuntos Exteriores; Sergio Mattarella, presidente de Italia, y Giorgia Meloni, presidenta del Consejo de Ministros. También participará en el Foro Empresarial Italia-República Dominicana.

El jueves 15 de octubre tendrá lugar la visita de Estado al Vaticano, donde el presidente dominicano tiene programada una audiencia con Su Santidad el papa León XIV y un encuentro con el secretario de Estado de la Santa Sede, cardenal Pietro Parolin. Ese día también figuran reuniones con representantes de empresas italianas.

La gira concluirá el viernes 16 de octubre en Roma, con una reunión bilateral con Giorgio Silli, secretario general de la Organización Internacional Ítalo-Latinoamericana, y la participación de Abinader en las actividades de clausura del Foro Mundial de la Alimentación 2026.

Durante esa última jornada, República Dominicana será reconocida por mantener la prevalencia de la subalimentación por debajo del 2.5 %, mientras también está previsto un reconocimiento al artista Juan Luis Guerra y una presentación de Maridalia Hernández. La salida del presidente desde Roma hacia República Dominicana está programada para ese mismo viernes 16 de octubre.