Abinader inaugura ampliación de la Línea 1 del Metro y nuevo pasillo de conexión

Cuatro trenes de seis vagones entran en servicio; se proyecta duplicar capacidad a 22,000 usuarios por hora en diciembre

Bartolo García

Santo Domingo, RD. – El presidente Luis Abinader encabezó este domingo la puesta en marcha de la ampliación de la capacidad de la Línea 1 del Metro de Santo Domingo, que incluye la incorporación de trenes de seis vagones y la inauguración de un nuevo pasillo de interconexión peatonal entre las líneas 1 y 2, obras ejecutadas por la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET).

A partir de hoy, entran en operación cuatro trenes de seis vagones, lo que eleva la capacidad del sistema a 17,000 usuarios por hora. Según las proyecciones, para diciembre esta cifra aumentará a 22,000 usuarios por hora, atendiendo la creciente demanda del servicio.

Las mejoras responden a uno de los desafíos más importantes del sistema: la saturación de trenes y estaciones durante las horas pico, una situación que ahora se reducirá significativamente con menos filas, menores tiempos de espera y una experiencia de viaje más cómoda.

Actualmente, el Metro de Santo Domingo transporta a más de 380,000 personas cada día, quienes se beneficiarán directamente de la ampliación y modernización del servicio.

Uno de los puntos centrales del proyecto fue la extensión de los andenes en cinco estaciones elevadas ubicadas en Santo Domingo Norte, que pasaron de 60 a 120 metros para permitir el uso de trenes de seis vagones. La incorporación de esta flota se hará de manera gradual, en función de la demanda.

Paralelamente, se inauguró el nuevo pasillo de interconexión peatonal en la estación Juan Pablo Duarte, que duplicó la capacidad de circulación gracias a tres túneles interconectados (A, B y C). Esta obra optimiza el embarque y desembarque de pasajeros, mejorando la fluidez, la seguridad y la comodidad en el desplazamiento.

En el acto inaugural, Abinader afirmó que esta inversión es “una apuesta al presente y al futuro”, destacando que beneficiará a miles de familias y usuarios del transporte público colectivo.

“Este proyecto incluye la adquisición de 24 nuevos trenes, la repotenciación del sistema eléctrico, mejoras en señalización y telecomunicaciones, y obras que transformarán la experiencia de los usuarios”, señaló el mandatario.

El director ejecutivo de OPRET, Rafael Santos Pérez, destacó que la obra no solo moderniza la infraestructura, sino que “mejora la vida de miles de ciudadanos que dependen del metro cada día”.

El plan integral contempla, además, la actualización tecnológica del sistema, con el objetivo de garantizar mayores niveles de eficiencia, seguridad y calidad en el servicio.

La inversión total del proyecto asciende a USD$260 millones, financiados por el Gobierno dominicano y la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), entidad que ha respaldado varias obras de movilidad urbana en el país.

Abinader subrayó que la ampliación de la Línea 1 es una respuesta directa a una necesidad crítica del transporte en Santo Domingo, reafirmando el compromiso de su gestión con la modernización de la movilidad.

El acto contó con la presencia de ministros, directores de instituciones, miembros del cuerpo diplomático, representantes de la AFD, técnicos de OPRET y decenas de ciudadanos usuarios del sistema.

Con estas mejoras, el Metro de Santo Domingo consolida su papel como eje central del transporte colectivo, apostando por una movilidad urbana eficiente, segura y orientada al usuario.

