Abinader impulsa transformación de Capotillo con seguridad, educación e inclusión social

Bartolo García

Santo Domingo. – El presidente Luis Abinader visitó este sábado el populoso sector de Capotillo, donde evaluó el progreso del Plan de Seguridad Ciudadana que ejecuta el Ministerio de Interior y Policía junto a la Policía Nacional. La iniciativa busca fortalecer la seguridad y mejorar la calidad de vida de los residentes de esta comunidad.

El mandatario subrayó que la intervención no se limita a acciones policiales, sino que incluye nuevas escuelas, centros comunitarios, instituciones técnicas y obras de infraestructura que transformarán de manera integral el barrio.

“Queremos cambiar la imagen de Capotillo, como lo hicimos con Duarte con París, donde antes reinaba el caos y hoy es un espacio renovado”, afirmó Abinader, destacando la necesidad de combinar seguridad con desarrollo social.

Según explicó, ya se han sostenido dos reuniones en el Palacio Nacional para coordinar las medidas, que serán lideradas por la alcaldesa Carolina Mejía con apoyo del Gobierno central. Sin embargo, reconoció que aún queda trabajo por hacer y que su presencia en el terreno es para evaluar antes de tomar decisiones definitivas.

La visita incluyó una parada en el stand del Instituto de Estabilización de Precios (Inespre), donde se ofrecieron productos alimenticios a bajo costo para beneficiar a los residentes de Capotillo y zonas cercanas.

El director del Inespre, David Herrera Díaz, explicó al presidente los programas en curso, destacando la venta de arroz a RD$30 la libra, pollo a RD$50, cartón de huevos a RD$160, plátanos a RD$2, papa a RD$30, habichuelas a RD$50 (400g) y azúcar a RD$30.

Herrera resaltó que se mantienen bodegas móviles, mercados de productores y rutas innovadoras como “Guineo a peso”, para conectar directamente a productores y consumidores, reduciendo costos y eliminando intermediarios.

Abinader también supervisó la Jornada de Inclusión Social organizada por Propeep, dirigida por Robert Polanco, en la Escuela Básica Salomé Ureña. Allí, cientos de personas en condiciones de vulnerabilidad recibieron atenciones médicas, medicamentos, afiliación a SeNaSa, orientación productiva y entrega de alimentos.

“Con estas acciones buscamos devolver a la población lo que paga con sus impuestos”, expresó el mandatario, reafirmando que su gestión prioriza la asistencia social sin banderas políticas.

Posteriormente, el presidente, junto a la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, y el director de la Policía Nacional, mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta, encabezó la entrega de 500 lámparas para el alumbrado público, 500 mochilas escolares y 18 canchas móviles.

Raful destacó que la iluminación fortalecerá la seguridad, las mochilas apoyarán la educación y las canchas móviles fomentarán el deporte y la sana convivencia.

En la parte final de su recorrido, Abinader supervisó el programa Familia Inclusiva de la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Barrial, encabezada por Rolfi Rojas. Miles de familias recibieron raciones de comida, enseres, electrodomésticos, embellecimiento de viviendas y reparación de techos.

Durante esta visita, el mandatario conversó con residentes en sus hogares, escuchando de primera mano sus necesidades y explicando los planes de intervención para mejorar el barrio.

En la actividad estuvieron presentes autoridades como Luis Miguel De Camps, ministro de Educación; Carolina Mejía, alcaldesa del Distrito Nacional; y otros directores de entidades gubernamentales vinculadas a los programas sociales.

#Capotillo #Abinader #SeguridadCiudadana #Propeep #Inespre #InclusionSocial