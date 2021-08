Dice a profesores, padres y estudiantes, que lo mejor está por venir

Santo Domingo.- El presidente Luis Abinader destacó este martes que en medio de la complicada situación provocada por el COVID-19, Gobierno y sociedad enfrentaron unidos los retos de la pandemia, logrando salvar el año escolar.

“Esta es una muestra de lo que se puede lograr unidos, y debemos seguir unidos para enfrentar los nuevos retos”, sentenció el primer mandatario.

El presidente Abinader recordó que frente a la incertidumbre que hubo para el inicio del año escolar que hoy culmina, su postura siempre fue clara, “la República Dominicana no se podía dar el lujo de interrumpir la educación de sus hijos”.

En ese sentido, dijo que se buscaron fórmulas alternativas para echar hacia adelante el año escolar a cualquier precio, recordando que nada conquistado por República Dominicana ha sido fácil, sino con ardua lucha, arduo coraje.

“Si alguien tenía dudas acerca de la enorme capacidad del pueblo para superar desafíos y crisis, que mire lo que ha pasado con este año escolar”, puntualizó el presidente Abinader.



Al encabezar el acto de clausura formal del año escolar 2020–2021, acompañado del ministro de Educación, Roberto Furcal, el mandatario reafirmó el compromiso de su gobierno de lograr igualdad de oportunidades educativas para todas las personas sin distinción.



Esa oportunidad, dijo, permite el acceso a una educación de calidad, que genere la formación de ciudadanos competentes y productivos.



Inversión en el año escolar

Durante el acto de clausura del año escolar 2020-2021, encabezado por el Presidente @LuisAbinader, el Ministro de @EducacionRDo, @RobertoFulcar, ofreció detalles puntuales de los logros obtenidos durante este ciclo educativo. #AsíFue#JuntosLoLogramos pic.twitter.com/wDTf8Fhbos — Presidencia de la República Dominicana (@PresidenciaRD) August 3, 2021

Durante el periodo del año escolar que acaba de finalizar, el presidente Abinader detalló la inversión que hizo el gobierno en equipos, material gastable, indicando que se distribuyeron 64,000 computadoras a maestros y 441,47 dispositivos tecnológicos a los estudiantes.



Asimismo, se dispuso la impresión y distribución de 11 millones 672 mil 612 cuadernillos, recursos básicos para el apoyo de los estudiantes y sus familias durante las clases a distancia y semipresencial.



Subrayó que esa apertura de las escuelas constituyó la más clara expresión de la reapertura del país, del impulso de su economía y la generación masiva de empleos, que es prioridad fundamental del gobierno que encabeza.



“Un elevado y complicado reto que gobierno y sociedad enfrentamos unidos y que gracias a Dios hemos superado, probando una vez más que somos un país de hombres y mujeres que no se amilanan, que son herederos de la valentía y determinación de los fundadores de nuestra Nación”, expresó.



El presidente de la República hizo el compromiso de seguir apoyando sin reservas el nuevo modelo educativo “Educación Para Vivir Mejor”, el plan estratégico institucional del ministerio y el proyecto para un año escolar 2021-2022 bajo la modalidad presencial.



Agradeció de corazón a todos los alumnos, profesores, comunidad docente, padres y madres que en este año tan difícil hemos conseguido sobreponernos a los problemas y realizar un curso escolar con éxito.

“Ustedes, todos ustedes, han sido el motor y el ejemplo que han empujado siempre al gobierno para que esto saliera adelante”, significó Abinader.



Sostuvo que se ha tenido que afrontar un año escolar cargado de creatividad en el que el Ministerio de Educación, la comunidad educativa y la familia, con el apoyo de la sociedad civil, la comunidad internacional y el compromiso firme del gobierno, desafiaron la adversidad y ante cada obstáculo antepusieron más energía, más sentido de compromiso y más trabajo.



El mandatario dijo que la pandemia del COVID-19 ha tenido tantas manifestaciones negativas y, sin embargo, deja algo positivo que es la enseñanza sobre el valor de la unidad, de la resiliencia y de la creatividad.



“De corazón les digo que me siento muy orgulloso de saber que a pesar de que recibimos un gobierno en medio de una pandemia, con una grave crisis económica afectando a todo el planeta y con muchas voces que nos pedían dejar sin efecto este año escolar, no nos dejamos amilanar por las dificultades”, enfatizó.



“Esa fue mi obsesión, esa fue mi promesa y este es el resultado. Siempre lo he dicho, el futuro de nuestro país está aquí en sus alumnos, en sus profesores, en sus colegios y liceos”, indicó.



Advirtió que no se puede aspirar a un verdadero cambio de progreso y desarrollo orillando al sistema educativo, sino que hay que colocarlo en el centro y que sea este el que determine todo lo demás.



“A los alumnos les digo que lo mejor está por venir, a los maestros que su esfuerzo tendrá el reconocimiento que se merece, a los padres y madres que el futuro de sus hijos es sagrado para nosotros y en definitiva a toda la comunidad educativa, que aquí hay un gobierno que jamás les abandonará”, aseguró.



El jefe de Gobierno precisó que el cierre de este curso escolar es motivo de agradecimiento y que desde ya se preparan para el próximo curso en una etapa distinta y con los cambios necesarios introducidos para reformar la educación de una vez por todas y para siempre.



“Cumplí con mi palabra, hace ya casi un año, cuando dije que salvaríamos este año escolar. Y pienso cumplir con lo que hoy les he dicho”, resaltó.



El gobernante citó la obra de Cervantes, Don Quijote de la Mancha, y destacó que el libro acaba con la palabra “Vale”, que no es un vale de aceptación o resignación, sino de determinación y valentía, de arrojo y firme convicción.



“Por eso, quiero cerrar mis palabras con ese Vale. Yo, al igual que muchos de ustedes, también soy un Quijote. Un ciudadano que pelea hasta el final por la noble causa de sus ideas y no hay mejor idea ni causa que la educación y el futuro de nuestros hijos e hijas”, expresó.



Salvar el año escolar



De su lado, el ministro de educación afirmó que con sobradas evidencias, al concluir el año escolar 2020 – 2021, que coincide con el primer año de gobierno del presidente Abinader, la actual gestión al frente del Ministerio de Educación de la República Dominicana, puede mostrar logros tangibles.



“El primero de todos esos logros es haber podido salvar el año escolar, garantizando la continuidad de los procesos educativos con garantía de cupo escolar para todos los estudiantes de todos los niveles y modalidades en todo el territorio nacional”, expuso.



Furcal informó además que República Dominicana fue el único país de América Latina, que capacitó a la totalidad de su planta docente en el manejo de la tecnología de la información y la comunicación, y en el desarrollo de competencias metodológicas para la educación a distancia.



“A pesar de la pandemia, se ha mantenido de forma ininterrumpida la entrega de alimentos a todos los estudiantes, alcanzando un total de 60 millones de canastas contentivas de 300 millones de raciones alimenticias”, dijo el ministro de Educación.

Estuvieron presentes en el acto el ministro de Educación Superior Ciencia y Tecnología, Franklin García Fermín; el director del Instituto de Formación Técnico Profesional (INFOTEP), Rafael Santos Badia; la presidenta de la Asociación Dominicana de Profesoras (ADP), Xiomara Guante; el obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Santo Domingo, Monseñor Benito Ángeles y el representante de las iglesias cristianas, pastor José Agüero.



También, la representante de los estudiantes en el Consejo de Educación, Samantha Suárez y el presidente de la Asociación de padres, madres y amigos de la escuela (APMAE), Jaime Tolentino.



Asistieron además, representantes de organismos internacionales, de la Sociedad Civil, instituciones aliadas a la educación, asociaciones de instituciones educativas privadas, directores generales y regionales, docentes y estudiantes.