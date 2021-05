La aspiración del presidente Luis Abinader en materia energética es tener al final de su mandato un país que cuente con suficiente energía, lograr un sistema de transmisión robusto e instalar energía renovable en gran cantidad.

La afirmación la hizo el ministro de Energía y Minas (MEM), ingeniero Antonio Almonte, quien anunció que firmarán próximamente 10 contratos PPA de energía renovable, eólica y solar, que significarán alrededor de 800 megavatios brutos.

Entrevistado por Julio Hazim, en Revista 110, Almonte explicó que la energía bruta, en solar o en eólica, tiende a ser en términos netos de un 25 a 30 por ciento, por lo que el país contará con alrededor de 300 megavatios reales de energía renovable.

“Adicionar 300 megavatios, aparte de los 800 megavatios netos que se producirán a gas natural en Manzanillo, significa colocar al país en una capacidad de producción que copa la demanda y un poquito más para resguardo y para la estabilidad del sistema”, dijo.

El ingeniero Almonte manifestó que con la incorporación de estos más de mil megavatios al sistema eléctrico habrá abundante energía en la nación para acabar definitivamente con los históricos apagones.

En cuanto a la transmisión de energía, el funcionario detalló que trabajan en la readecuación de las redes para que sean capaces de transportar la energía a cualquier punto sin pérdidas de potencia.

“Tenemos una expansión de sistema de transmisión que también será lanzado este año, mediante licitaciones, para la construcción de nuevas redes de transmisión, aparte de la que ya tenemos y que serán readecuadas, que harán más robusto el transporte de energía a cualquier región del país”, expresó.

Sobre Punta Catalina

Almonte reiteró que el Gobierno no tiene sobre la mesa la venta de los activos de la Central Termoeléctrica de Punta Catalina porque aún ni siquiera se ha dado la carta de aceptación de ambas unidades.

Aclaró que la agenda del Ministerio de Energía y Minas con Punta Catalina es seguir las negociaciones con el consorcio contratista (Odebrecht-Tecnimont-Estrella) para resolver los problemas que le han presentado sobre la planta.

Aseveró que aún las dos plantas están en garantía y no han dado la aceptación final de las dos unidades porque hay algunas cosas que todavía no satisfacen al contratante, es decir, al Gobierno dominicano.

El titular del MEM expresó que Punta Catalina se convertirá en los próximos meses en un fideicomiso público para que pueda operar como una entidad independiente en el mercado eléctrico.

“Punta Catalina no será un apéndice de un ministerio o de la CDEEE, que va a desaparecer. No puede ser del Ministerio de Energía y Minas porque esta institución no puede tener empresas, sino que operará como entidad independiente, capaz de por sí misma, participar el mercado eléctrico”, dijo.