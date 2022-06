PRM abarrota Palacio de los Deportes y desde hoy salen a las calles en busca de 4 años más

Santo Domingo, RD. – El Partido Revolucionario Moderno (PRM) abarrotó este domingo el Palacio de los Deportes Virgilio Travieso Soto, en una actividad sin precedentes que marcará un antes y después en la historia del partido y que estuvo encabezada por el presidente de la República Luis Rodolfo Abinader Corona, la primera dama de la República Raquel Arbaje, la vicepresidenta Raquel Peña y el expresidente de la República Hipólito Mejía y la ex vicepresidenta Milagros Ortiz Bosch.

Así mismo, contó con la presencia de los miembros que conforman la dirección ejecutiva del partido, encabezado por su presidente y secretaria general (ambos reelectos) José Ignacio Paliza y Carolina Mejía, respectivamente, y la alta dirigencia perremeísta que representa el territorio nacional.

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA LUIS ABINADER

El alto jefe de estado, durante su alocución, dijo que desde hoy saldrán a las calles con más fuerza y con las nuevas autoridades van a consolidar su padrón de 1,7 millones de inscritos a 3 millones para fortalecer esa organización política.

Abinader, expresó que el PRM es el partido que representa a todos los dominicanos, a los campesinos, obreros, jóvenes, profesionales, mujeres, empresarios, el partido que mejor representa a la República Dominicana.

Agregó, que el cambio político que todos anhelaban llegó al país de la mano de un partido muy joven, pero cargado de la experiencia que traían consigo los miles de hombres y mujeres que decidieron acompañarlo en las elecciones municipales de marzo 2020, y luego en las presidenciales del 5 de julio.

Manifestó, que el PRM es un partido que camina hacia la madurez, que está consciente de su responsabilidad histórica y de su rol en la coyuntura actual, y una muestra de ello es que se haya llegado a un consenso cercano al 80% en la dirección de los organismos provinciales y municipales, y por ello debemos felicitarnos.

Agregó: “Hace ya casi dos años, nuestro trabajo y la promesa de cambio hicieron que el pueblo nos convirtiera, con mucha diferencia, en la mayor fuerza política del país. Hoy confirmamos que los dominicanos sabían lo que hacían cuando nos eligieron dirigir la República Dominica.

Le ganamos en las urnas a una cultura perversa y corrupta que se basaba en los intereses particulares por encima del interés general.

Así mismo, expresó que el tiempo de los adversarios ya pasó, y aunque hoy intenten volverlos a engañar, los dominicanos tienen memoria y saben que donde mejor ellos están están es en la oposición.

“No se puede pretender volver a la presidencia de un país cuando después de décadas de gobierno no dejaron uno solo de los grandes problemas nacionales resuelto”, dijo.

“Estos señores del pasado dijeron NO al programa de vacunación, a la aplicación de la tercera dosis, mientras la mayoría de los países han seguido nuestro ejemplo y la Organización Mundial de la Salud ha reconocido a nuestro país como uno de los mejores del mundo en la gestión de la crisis sanitaria:

Dijeron NO a la reapertura del turismo y de la economía.

Dijeron NO a las patrullas en las calles.

Dijeron NO a nuestra política agropecuaria.

Hace años que dijeron NO a las zonas francas, hoy crecen a un ritmo récord llegando casi a 200,000 empleos.

Dijeron NO a las medidas de protección de la canasta básica.

Dijeron NO a la decisión de duplicar los programas sociales, de pasar de 825 pesos a 1,650 pesos, de pasar de 800 mil beneficiarios a 1 millón 600 mil.

Añadió: Critican los proyectos en marcha de Pedernales y Manzanillo simplemente porque fueron incapaces de realizarlos.

Se quejan de problemas que nunca supieron resolver como la inflación o la delincuencia, que alcanzaron cifras récord en sus gobiernos.

Por eso desde aquí, perremeístas, tenemos que decirles alto y claro, a estos señores del pasado y a todos los que pretenden dar lecciones sin haber dado nunca ejemplo, (que aporten o que se parten)”, citó Abinader.

Abinader, muy conmovido y entusiasmado dijo que para los perremeísta lo primero es la gente.

“Aquí aportamos todos y ayudamos a forjar nuevos liderazgos que nos aseguran que nuestro proyecto de nación continue más allá de un presidente o un individuo.

El futuro del PRM está aquí, en su gente, en su liderazgo, en sus jóvenes, en sus mujeres, en sus valores. Somos un partido con muchos lideres y con mucho futuro por delante”, dijo.

Concluyó y con la ayuda de todos los perremeísta que abarrotaron el lugar exclamaron a una sola voz:

¡El pasado es corrupción e impunidad, no mires pa’trás!

¡El pasado es despilfarro e ineficiencia, no mires pa’trás!

¡El pasado es atraso y pobreza, no mires pa’trás!

¡El pasado es abuso de poder, no mires pa’trás!

¡Mira pa’lante, no mires pa’trás!”

Presidente de la comisión nacional de elecciones internas

Deligne Ascención, Secretario Nacional de Organización y presidente de la Comisión Nacional de Elecciones Internas del PRM: “Que grande es lo que entre todos hemos construido, es inmenso. Está aquí la máxima dirigencia para concluir esta primera etapa para ahora proceder a la segunda”, exclamó Ascención.

Ascención expresó que en los perremeísta descansa la responsabilidad de que la segunda fase termine como concluyó la primera, en un ambiente de paz, organización y unidad.

“Decidimos junto a nuestro presidente Luis Abinader e Hipólito Mejía rescatar la democracia y desarrollo de nuestro país. En tan solo dos años se ha rescatado la institucionalidad que nos llena de orgullo ya que somos un referente de escala nacional e internacional en materia de economía y otras áreas”, dijo.

Entrega de pergaminos y acto de juramentación

Ascención, en calidad de presidente de la CNEI, entregó los pergaminos y juramentó a las autoridades que a partir de hoy representarán al partido entre ellos; José Ignacio Paliza presidente nacional, Milagros Ortiz Bosch, primera vicepresidenta; Eddy Olivares, segundo vicepresidente y Nelson de Jesús Arroyo como tercer vicepresidente.

Además, Carolina Mejía electa como secretaria general, en la primera subsecretaría Kelvin Cruz; Lia Santana de Díaz en la segunda y Jean Luis Rodríguez en la tercera.

Presidente del PRM

José Ignacio Paliza, presidente electo del PRM, durante su intervención dijo que el PRM debe mantenerse y seguir avanzando en ser una fuerza de cambio unitaria y plural donde todos caben y todos son necesarios para sacar hacia adelante el país que tanto quieren y merecen, y sueñan.

Agregó; “El país necesita un PRM cada día más fuerte, para no caer en el retroceso y mucho menos caer en la trampa de aquellos que tuvieron la oportunidad, de hacerlo bien, porque gobernaron con viento a favor por los avances y desarrollo de la economia mundial, mercados fortalecidos, combustibles en los precios historicamente más bajos, pero decidieron olvidarse del pueblo y convertirse en los mayores constructores de desigualdad.

En las elecciones del 2022 unidos vencimos, pero ahora en las próximas elecciones nuestra fortaleza debe ser mayor. Renovando mayorias, y uniendo nuevas voluntades.

Gracias por la confianza, asuimos nueva vez el compromiso de llevar a nuestro partido a seguir alcanzando mayores logros. Cuenten con nosotros, y esten seguros de que siempre estaremos para defender nuestro presidente, nuestro gobierno y nuestro partido. Hasta la victoria”, exclamó Paliza.

Secretaria general del PRM

De su lado, la secretaria general electa del PRM, Carolina Mejía dijo que

hace 4 años, decidieron unir voluntades para lograr el cambio que tanto habían soñado.

“En plena adversidad, logramos vencer, y lo volveremos a lograr. Hoy, estamos conscientes del gobierno exitoso que estamos desarrollando de la mano de nuestro compañero presidnete Luis Abinader. Y para que sigamos construyendo la República Dominicana que le prometimos a la gente en 2020 y que todos merecemos, el presidente Abinader debe seguir acompañado de un partido unido, fuerte, que defienda como nuestra, su exitosa obra de gobierno.

El PRM está llevando a cabo grandes transformaciones sociales y construyendo un país con mayor justicia, equidad y transparencia; cada logro del gobierno es un logro de todos y por eso, estamos comprometidos con el fortalecimiento de esta organización política. Gracias a ustedes en la pasada asamblea de delegados, primó la unidad y el compromiso por encima de todo.

Nuestro partido asumió el gobierno de nuestro país en un momento sumamente difícil y ante estas circunstancias, hemos tomado decisiones complejas pero hemos salido adelante, mostrando un gobierno de unidad nacional, con madurez y abierto al diálogo”, expresó.

Añadió: “Un PRM más fuerte y unido que nunca, es la garantía de que el país continuará caminando por los caminos de la democracia, la paz, la prudencia, la equidad, la justicia y el desarrollo con empatía, solidaridad y amor, por esta forma honesta y diferente de hacer política, de ver nuestro gobierno con la vocación de servirle a toda nuestra gente, sembrar esperanza en ellos y servirles de puente para materializar sus aspiraciones”, expresó Mejía.

El presidente de la Comisión Nacional de Elecciones Internas, Deligne Ascención, estuvo acompañado por los miembros de dicha comisión; Rafael Santos, Dionisio Santos, Jaime Marte Martinez, Elizabeth Mateo, Geanilda Vásquez, Robert Arias e Iñigo Larrazabal.

Además estuvieron presentes los representantes de los movimientos políticos, las secciónales del exterior que representan el PRM y importantes dirigentes del partido.