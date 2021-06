El presidente Luis Abinader emitió el decreto 363-21 que declara de duelo oficial el día 8 de junio del presente año por el fallecimiento de Leandro Guzmán Rodríguez.

En su artículo 2 este decreto establece que la Bandera Nacional deberá ondear a media asta el día señalado en los recintos militares y edificios públicos en todo el país.

El pasado sábado el Mandatario ofreció sus condolencias a la familia a través de su cuenta de Twitter: “Justo una semana después de declarar el #DíaDeLaLibertad fallece Leandro Guzmán, miembro fundador del 1J4, uno de los pocos sobrevivientes de la Raza Inmortal, luchador por la libertad, firme opositor a la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo. Mis condolencias a sus familiares”, posteó el mandatario en un mensaje de Twitter.

Biografía

Leandro Guzmán Rodríguez fue un ingeniero, miembro fundador del Movimiento 14 de junio y viudo de María Teresa Mirabal.

Guzmán nació el 13 de marzo de 1932 en San Francisco de Macorís, Contrajo matrimonio con María Teresa Mirabal el 14 de febrero de 1958, y el 7 de febrero de 1959 nació su única hija, Jacqueline.

Guzmán fungió como tesorero de la organización, y también fue de los primeros apresados del grupo antitrujillista, sufriendo múltiples formas de tortura aplicados en infame cárcel de “La Cuarenta”.

Ha sido descrito como un padre excelente, opiniones especialmente plasmadas en los testimonios de su hijastra Mary Louise y su segunda esposa, Yolanda Garrido:

Para Mary Louise, la hija del primer matrimonio de Yolanda, Leandro Guzmán es “un ser humano ejemplar, una persona que la llena de orgullo, al ser su hija, un hombre que la sociedad lo quiere y respeta, pues aunque es hija de Juan de Dios Ventura Simó en su mente nada más existe él”.

Yolanda lo definió así: “Te diré que mi marido es un padre por excelencia. Como tú sabrás, Leandro es mi segundo esposo. Mis hijos lo conocieron de 4 y 5 años y si yo te digo que él hizo un compromiso conmigo de que mis hijos iban a ser sus hijos. Resulta que ellos eran amigos, y Leandro me dijo ‘tú no puedes tener un pensamiento de dudas, porque el papá de esos niños se entregó a la muerte para que yo fuera libre y viva en democracia. Qué no haría yo por los hijos de Juan de Dios?’. Y te digo que los ama, los ha educado, les ha dado profesión, todo lo que necesitan se lo da”.

Guzmán Rodríguez falleció en el Centro Cardio-Neuro-Oftalmológico y Trasplante, Cecanot, donde fue ingresado por problemas de salud que presentaba desde hace unos años.