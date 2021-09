Por José Zabala

En un encuentro con periodistas y comunicadores en la sede central del consulado dominicano de New York, el periodista Daniel García Archibald, director de información y prensa de la República Dominicana anunció un gran apoyo publicitario a los periodistas y comunicadores de la diáspora que califiquen. García Archibald, ofreció sus declaraciones al lado de la comitiva de avanzada, previo al viaje del presidente de la República a su llegada a los Estados Unidos el próximo 18 de septiembre, donde participará el 21 del mismo mes en la Asamblea Anual de las Naciones Unidas.

Cabe destacar que el debate general del septuagésimo sexto período de sesiones se celebrará del martes 21 de septiembre al sábado 25 de septiembre y el lunes 27 de septiembre de 2021, conforme a lo dispuesto en la resolución 57/301. La Asamblea General es el órgano principal de las Naciones Unidas de deliberación, adopción de políticas y representación.

Las palabras de bienvenida fueron ofrecidas por el cónsul dominicano en New York Ing. Eligio Jaquez, quien agradeció el respaldo de los comunicadores en el gran encuentro. “En el día de hoy ha hecho aparición una avanzada oficial, dónde está Daniel García Archibald, de la prensa del palacio. Está Amalia Rodríguez, qué es la encargada de área de la Presidencia, Aníbal Díaz de la avanzada del Presidente de la República, está la distinguida dama Gabriela Herrera, que el jefe del protocolo del palacio y también nos acompaña Neftalí Fuerte, el asesor del Presidente de la República y en Embajador José Blanco, de la Misión Permanente de la República Dominicana ante las Naciones Unidas”.

“Queríamos tener un primer contacto con ustedes y una de las condiciones que me puse fue, que no falte nadie, absolutamente nadie que haga periodismo aquí en la ciudad de Nueva York. No me importa de dónde sea ni nada de eso, si es comunicador dominicano, periodista dominicano, en el gobierno de Luis Abinader ustedes van a tener el mismo derecho, todos van a tener las mismas facilidades, van a tener las puertas abiertas; porque ese es el mandato del presidente y él es muy ñoño con la prensa”, dijo García Archibald.

“Una de las cosas nos ha dicho el presidente a que a los medios de New York hay que ayudarlo, y si hay publicidad en santo domingo, para muchos medios que gozan de ese privilegio, porque no hacerlo también con los medios de New York, por la gran labor que realizan. Los medios de New York también ayudaron al triunfo del PRM en las elecciones pasadas. Todo esto lo vamos a canalizar a través del consulado dominicano y queremos que el primer listado de comunicadores y periodistas sea reforzado. No queremos que se quede ningún comunicador que califique”, señaló Archibald.

“De manera oficial ya cuando tengamos la agenda definitiva el consulado se la va a hacer llegar a todos ustedes, pero nosotros queríamos poder tener este intercambio el cuál creemos importante. El presidente, es una persona muy abierta como ustedes han visto, una persona que no oculta nada, ni evade nada, entonces a nosotros nos corresponde ayudarlos para que eso sea así. Él viene el día 18, su comparecencia en la ONU es el día 21, y ya ustedes saben por qué él viene el 18, porque quiere darse un baño de pueblo y ustedes los comunicadores, los periodistas son parte de ese pueblo”, puntualizó el destacado periodista.