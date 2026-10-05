Abinader abre proceso para renovar la Suprema: CNM evalúa a 88 aspirantes

El Consejo Nacional de la Magistratura inició las vistas públicas para cubrir las vacantes en la alta corte, con 21 candidatos convocados en la primera jornada

Bartolo García

Santo Domingo.– La renovación de la Suprema Corte de Justicia entró este lunes en una fase decisiva con el inicio de las vistas públicas del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), encabezadas por el presidente Luis Abinader, en un proceso que evaluará a 88 aspirantes para ocupar las vacantes existentes en la alta corte.

La sesión comenzó a las 9:53 de la mañana en el Salón Las Cariátides del Palacio Nacional, donde el organismo tiene previsto evaluar durante esta primera jornada a 21 de los 88 candidatos postulados para integrar la Suprema Corte de Justicia.

Junto al mandatario participan los presidentes de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina; del Senado, Ricardo de los Santos; de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, y del Tribunal Constitucional, Napoleón Estévez Lavandier.

También forman parte de la sesión la magistrada Nancy Salcedo Fernández, el senador Omar Fernández y el diputado Tobías Crespo, quienes integran el Consejo Nacional de la Magistratura encargado de desarrollar el proceso de evaluación.

Entre los 21 postulantes convocados para esta jornada figuran Luis Sulpicio Almonó Núñez, Teófilo Marcelino Andújar Sánchez, Rafael Armstrong Báez García, Miguelina de Jesús Beard Gómez, Román Arturo Berroa Hiciano, Julio César Emilio Canó Alfau, Maritza Elupina Capellán de Santana, Úrsula Josefina Carrasco Márquez, Yrcania Ibelice Casado Pimentel y Juan Castillo Cabral, entre otros aspirantes.

La lista también incluye a Juan Bautista Castillo Peña, Mery Laine Collado Tactuk de Cid, Franklin Emilio Concepción Acosta, Judith Arlene Contreras Esmurdoc, Radhar Antonio Coronado Romero, Óscar Orlando D’Óleo Seiffe, Ylona María De la Rocha Camilo, Matías Modesto Del Rosario Romero, William Radhamés Encarnación Mejía, Catalina Ferrera Cuevas y Francisca Gabriela García Gómez de Fadul.

Las vistas públicas se desarrollan conforme al Reglamento 1-25 para la aplicación de la Ley 138-11, Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura, modificada por la Ley 1-25, dentro del procedimiento establecido para cubrir las vacantes existentes en la Suprema Corte de Justicia.