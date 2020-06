Abinader gana en primera vuelta 50.65, Gonzalo 29.51 y Leonel 11.38

En segunda vuelta: Abinader 56.02, Gonzalo 34.72; Luis, 58.05, Leonel 26.18, según última encuesta NewPartners

El candidato presidencial Luis Abinader, nominado por el Partido Revolucionario Moderno y fuerzas aliadas ganará las elecciones del 5 de julio con el 50.65% frente a 29.5 % de Gonzalo Castillo, 11.38% por Leonel Fernández, 4.15% dijo que por ninguno y 4.31 dijo no saber, no conocer.

En caso de una segundo vuelta entre Luis Abinader y Gonzalo Castillo, el 56.02% votaría por Abinader y el 34.72% por Gonzalo Castillo. Un 9.27% respondió no saber, no conocer.

Y si los candidatos de segunda vuelta fueran Luis Abinader y Leonel Fernández, ¿por cuál usted votaría en segunda vuelta?, se les preguntó, respondiendo un 58.05 que votaría por Luis Abinader, el 26.18 por Leonel Fernández, mientras los que dicen no saber no conocer suben al 15.77%

Sobre la seguridad de ir a votar, el 79.02 dijo estar seguro de que irá a votar, y el 11.46 dijo que no irá a votar, un 9.51 dijo no saber. Un 64.55% afirmó que las elecciones serán decididas el 5 de julio, y un 35.45% cree que habrá segunda vuelta. Un 61.38% opinó que Luis Abinader ganará en primera vuelta, y un 38.62% cree que no .

El estudio político de opinión pública fue aplicado del 2 al 5 de junio con 1,230 entrevistas presenciales en hogar. newPartners está certificada en la JCE para realizar encuestas en la actual campaña electoral.

78% ve mal la situación del país

78.2% de los entrevistados percibe la situación del país mal o muy mal, con el 47.97 opinando que está muy mal , y 30.24, que está mal, mientras que el 16.91% estima la situación está bien, y un 2.44 considera que está muy bien. El 2.44% dijo no opinar o no saber

Hecha la misma pregunta sobre la situación personal, los entrevistados respondieron un 56.1%, entre mal y muy mal, 38.46 que bien y 1.63% que muy bien.

COVID, inseguridad , corrupción principales problemas. Sobre los problemas que más afectan al país los entrevistados respondieron: violencia contra la mujer, el 9.27%, la mala atención delos hospitales, 10.57%, falta de energía, luz, 9.2%, desempleo, 27.80, transporte público. 6.83, alto costo de la vida/canasta familiar, 22.44, Covid o Coronavirus, 41.79, corrupción, 24.07, inseguridad, delincuencia, 24.39

Se les preguntó si el hecho de que les entreguen ayuda del gobierno los obliga a votar por ellos, el 85.45% dijo que no, y el 14.55% opinó que sí. El 53.01, está de acuerdo con que el Estado de Emergencia y la cuarentena han beneficiado sólo a Gonzalo Castillo, y el 46.99% en desacuerdo .

Mayoría opina la gente tomará ayuda, pero votará opositor. Se le preguntó además si opina que la gente va a tomar las ayudas del gobierno y va a votar por la oposición, respondiendo el 58.62 estar de acuerdo, y el 41.38 en desacuerdo.

Si las elecciones fueran el próximo domingo por cuál partido usted votaría, respondiendo los entrevistados de manera espontánea un 45.85% que por el PRM, 28.37 por el PLD, 6.02 por la Fuerza del Pueblo, 0.24% por el PRSC, 0.81% por el PRD, 0.57 por Alianza País, 1.14% por otros, y un 16.99% dijo no saber o no conocer.

Un 65.12% de los electores dijo estar totalmente seguro de votar por el partido señalado, el 10.24% dijo estar seguro, lo que incrementa la seguridad del voto por partido en 75.4%, el 12.60% dijo estar totalmente inseguro de votar, y el 3.17%, inseguro, y un 8.86% dijo no saber

Un 44.96 recuerda haber votado por el PLD en las elecciones de 2016, mientras que un 22.20% dice haber votado por el PRM, y 3.66 por el PRD, entre los principales partidos.

Gonzalo Castilo encabeza la tasa de rechazo con 36.02%, Leonel Fernández, 24.47, Luis Abinader 19.84, y Guillermo Moreno 3.25, Ismael Reyes 0.98.

La ficha técnica indica que el Nivel de confianza/Error Muestral: NC 95% | Error Muestral 2.79% Zona de Residencia: Urbana- Rural (100%) Nivel Socioeconómico: AB (20%) | C (42%) | D (30%) | E (8%) Genero: Femenino ( 50.33%) | Masculino (49.67%) Edad: 18-24 (17.15%) | 25-34 (25.85%) | 35-49 (26.91%) | 50-64 (19.11%) | 65 +(10.98%)

La fecha de aplicación: Junio 2-5 , 2020. Metodología En el estudio se aplicaron 1,230 encuestas validas en hogar, la información fue recogida mediante entrevistas, utilizando un muestreo probabilístico, polietápico tomando en cuenta el marco geográfico para la selección de los participantes y la selección del sujeto por cuota.