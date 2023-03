Abel Martínez se queda sólo, entre los presos del PLD y los que renuncian

What’s your Reaction? 0 0 0 0 0 0

Presidente del PLD en Santiago tras 41 años de militancia y su hija también se van

Tras dos años fungiendo como presidente del PLD en Santiago de los Caballeros, Dilepcio Núñez presentó su formal renuncia a ese partido por sentirse “inoperante” en el que militó por un periodo de 41 años.

“Confieso que nunca imaginé que este momento llegaría en el que estaría haciendo mi carta de renuncia a un partido que fue mi casa durante 41 años ininterrumpidos, donde los compañeros se convirtieron en mi familia”, manifestó Núñez a través de una carta dirigida al presidente del PLD, Danilo Medina con fecha el 25 de marzo dada a conocer este lunes.

“Quienes conocen este servidor saben que me mueve la operatividad, las causas sociales y no los cargos sin función, el camino en política se construye trabajando”, dijo.

A esto agregó que: “me he sentido inoperante y he tocado todas las puertas en búsqueda de solución a esto desde diciembre cuando fuimos electo presidente del Comité de Municipal de Santiago, por medio de votaciones, donde salimos victoriosos, en condiciones que por situaciones diversas no pude ni pedir el voto a ninguno de mis amigos, pero nuestros esfuerzos han sido inútiles”.

Núñez permaneció 4 años como regidor y 14 como diputado en esa demarcación.

En la misiva, el dirigente político detalló su renuncia a las diferentes posiciones que ocupaba en la organización.

También su hija renuncia

Su hija, Amalia Núñez, quien se desempeñaba como regidora por la circunscripción 1 en Santiago , también abandonó las filas de esa organización política en misiva de fecha 26 de marzo.