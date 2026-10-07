Abel Martínez rompe con la fórmula de Rescate RD: “Fue más una resaca” y pide pacto directo PLD-FP

El aspirante presidencial del PLD sostuvo que la pasada alianza perjudicó a su organización y propuso que cualquier futuro acuerdo con la Fuerza del Pueblo sea discutido directamente entre ambos partidos

Bartolo García

Santiago.– Abel Martínez, aspirante presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), cuestionó la forma en que fue concebida y negociada la alianza Rescate RD, al considerar que la experiencia terminó afectando a su organización política. Durante un encuentro con militantes y comunitarios del sector La Otra Banda, describió el acuerdo con un juego de palabras al señalar que “más que un rescate, fue una resaca RD”.

Martínez afirmó que la alianza estuvo “mal hecha y mal estructurada” y sostuvo que el PLD y sus candidatos en los diferentes niveles de elección fueron perjudicados por la manera en que se desarrollaron las negociaciones. A su juicio, las condiciones bajo las cuales se estableció el pacto electoral no favorecieron los intereses de su partido.

Ante la posibilidad de futuros entendimientos políticos, el dirigente peledeísta hizo un llamado al PLD y a la Fuerza del Pueblo para que cualquier eventual alianza sea negociada directamente entre ambas organizaciones. Su planteamiento incluye acuerdos en determinados niveles de elección o ante un eventual escenario de segunda vuelta.

Martínez consideró que los partidos mayoritarios involucrados en un posible pacto deben asumir directamente la conducción de las conversaciones. En ese sentido, planteó que organizaciones minoritarias no deberían arbitrar una negociación entre el PLD y la Fuerza del Pueblo, aunque sostuvo que estas podrían posteriormente integrarse a un acuerdo más amplio.

El aspirante presidencial atribuyó a la forma en que se estructuró Rescate RD parte de los resultados electorales obtenidos por el PLD en los pasados comicios. Según expresó, su organización perdió senadores, diputados y alcaldías, situación que vinculó con la manera en que fueron distribuidos y negociados los acuerdos de la alianza.

Martínez sostuvo que cualquier nuevo entendimiento debe partir de la capacidad de los principales partidos para sentarse directamente a discutir sus posiciones. Afirmó que tanto el PLD como la Fuerza del Pueblo deberían contar con “la madurez, la sensatez y la estrategia política” necesarias para establecer las condiciones de una eventual alianza sin intermediarios.

Finalmente, insistió en que un posible acuerdo futuro entre ambas organizaciones debe construirse con reglas claras, una estrategia común y negociaciones directas, con el objetivo de evitar, desde su perspectiva, que se repitan los errores que atribuye al pasado proceso electoral y a la conformación de Rescate RD.