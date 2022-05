“Es necesario encauzar al país por senderos de desarrollo, de estabilidad, de crecimiento económico, pero un crecimiento que no se quede reflejado en cifras frías, sino, que el bienestar llegue para todas y todos, democratizando las oportunidades de desarrollo”.

Constanza.- La pertinaz lluvia y la neblina que cubría las calles no fue obstáculo para que el aspirante presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) Abel Martínez, recibiera un respaldo abrumador en este municipio, donde quedó juramentado el equipo coordinador municipal de su campaña y compartió además, con la dirigencia de la provincia La Vega, junto a productores agrícolas y líderes comunitarios de la región.

Al hablar ante más de un centenar de adeptos tanto del PLD como del sector externo, Martínez dijo sentirse honrado de conmemorar el Día del Trabajo, acompañado de las mujeres, los hombres y la juventud laboriosa de Constanza.

“Creo en la gente trabajadora y este ha sido el mejor día para visitar Constanza, donde nos sentimos bendecidos junto a una digna representación de dominicanos laboriosos, empapados por esta primera lluvia de mayo que más que una coincidencia, es una Diosidencia. El deseo, la energía y la fuerza de ustedes, nos impulsa cada día a seguir trabajando con mayor entereza por un mejor futuro para las familias que quieren ver a sus hijos crecer seguros y desarrollarse”, expresó Abel.

El alcalde de Santiago manifestó que “tenemos que trabajar no solamente por este presente que hoy nos une; hay que trabajar por el futuro que está cerca, y lo bueno es que en dos años podremos cambiar el rumbo del país para bien. Estamos determinados a encauzar la nación por senderos más seguros de desarrollo, en donde el crecimiento económico no se quede en cifras frías, sino que logremos democratizar las oportunidades para el bienestar de todas y todos, poniendo a parir el campo, creando las bases para apoyar a los cientos de miles de productores agrícolas que hoy están yendo a la quiebra por la falta de incentivos gubernamentales, por el alto costo tanto de los insumos como de la materia prima, pero sobre todo, por una política egoísta y mezquina de favorecer a un grupo de exportadores, como si la tierra nuestra no sirviera, como si los campesinos y productores nacionales no existieran; y hoy les digo: yo vengo del campo, amo el campo y creo en las manos que con dedicación y esfuerzo ponen a producir la tierra”.

De su lado, Bolívar Marte, miembro el Comité Central, presidente provincial del PLD en La Vega y coordinador provincial del proyecto Abel24, expresó que las tropas peledeístas en esa provincia, están igual que en el país entero: “el pueblo se está abrazando a Abel y ya en el este, norte sur y oeste solo se escucha que Abel Martínez será el próximo presdiente”.

“Le digo, compañero Abel, que la tropa del PLD en la provincia La Vega ha cerrado filas con su proyecto presidencial. De 28 miembros activos que tiene el CC, 19 están con Abel; de 12 regidores, 11 están con Abel; de nueve vocales, siete están con Abel y el único alcalde que tenemos, también está en este proyecto. Estamos convencidos que el 16 de octubre, usted obtendrá más del 70% en las consultas de nuestro partido”, aseguró Bolívar Marte.

Abel Martínez estuvo acompañado de una nutrida representación de la dirigencia de la provincia La Vega, diputados, miembros del CP, del CC, así como productores agrícolas y representantes de diversos sectores productivos y líderes comunitarios de la región.