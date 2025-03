Abel Martínez exige la aprobación inmediata del Código Penal para fortalecer la lucha contra el crimen

El aspirante presidencial advierte que la inacción solo beneficia a los delincuentes y sectores que buscan impunidad

Bartolo García

Santo Domingo, RD. – El aspirante presidencial y expresidente de la Cámara de Diputados, Abel Martínez, hizo un llamado contundente a los legisladores para que aprueben sin más dilaciones el Código Penal de la República Dominicana, asegurando que su retraso mantiene al país con una legislación obsoleta mientras la criminalidad sigue en ascenso.

Martínez recordó que, durante su gestión en la Cámara de Diputados, impulsó la aprobación de este código en dos ocasiones y lo remitió al Senado, donde posteriormente fue observado por el Poder Ejecutivo.

“No podemos seguir con un Código Penal que no responde a la realidad que hoy vivimos. La delincuencia no espera, el crimen evoluciona, y el país sigue atado a una legislación que no ofrece respuestas contundentes contra los criminales. La trata de personas, el narcotráfico, el lavado de activos, el sicariato, los feminicidios y la corrupción siguen azotando nuestra sociedad sin las sanciones adecuadas. ¡Esto no puede seguir así!”, expresó Martínez.

El exlegislador enfatizó que la seguridad de los dominicanos no puede depender de debates interminables ni de presiones de grupos que priorizan sus intereses particulares sobre el bienestar del país. Enfatizó que el auge de los crímenes trasnacionales, como la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes, así como los delitos tecnológicos y financieros, demandan un Código Penal actualizado que permita enfrentarlos con sanciones acordes a la realidad actual.

Retraso legislativo y consecuencias

Abel Martínez criticó que, pese a los años de discusiones, el Congreso Nacional aún no ha dado luz verde a esta reforma, manteniendo vigente una normativa que data de más de 140 años.

“El país necesita una legislación moderna que brinde herramientas efectivas a la justicia y garantice sanciones firmes contra quienes violan la ley. La inacción del Congreso solo beneficia a los criminales y a sectores que buscan mantener la impunidad. El tiempo de las excusas ya pasó”, sentenció.

En ese sentido, el dirigente político subrayó que los legisladores deben asumir con responsabilidad el compromiso de fortalecer la seguridad y la justicia en la República Dominicana, dotando al país de un Código Penal acorde con los tiempos actuales.

Compromiso con la seguridad y la justicia

Martínez insistió en que la ciudadanía espera acciones concretas y no más postergaciones en la aprobación del Código Penal. Además, destacó que la falta de una legislación actualizada complica la labor de jueces y fiscales, quienes deben lidiar con vacíos legales y sanciones insuficientes para delitos graves.

“La ineficacia del actual Código Penal solo fortalece a quienes se lucran del crimen y la corrupción. Si realmente queremos combatir la delincuencia con determinación, debemos dotar al país de un marco legal robusto que castigue con firmeza a los responsables”, afirmó el exalcalde de Santiago.

Exhortación al Congreso Nacional

El exdiputado llamó a los legisladores a actuar sin titubeos y evitar que este proyecto siga siendo postergado por intereses ajenos al bien común. Subrayó que la responsabilidad de los congresistas no es responder a grupos de presión, sino garantizar la seguridad de la población dominicana.

“Su deber es legislar para el país, y la República Dominicana lo necesita. Es hora de actuar y aprobar el Código Penal YA. No más excusas”, concluyó Abel Martínez.