ABA y UAF preparan al sector financiero ante nuevas responsabilidades penales de las empresas

El programa abordará los cambios introducidos por el nuevo Código Penal y los riesgos jurídicos, corporativos y de cumplimiento que enfrentan las organizaciones y sus directivos

Bartolo García

Santo Domingo.– La Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA) y la Unidad de Análisis Financiero (UAF) impartirán un curso especializado sobre el nuevo régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas, dirigido a profesionales y líderes del sector financiero.

La capacitación, titulada “La responsabilidad penal de la persona jurídica del sector financiero”, analizará los cambios incorporados por el nuevo Código Penal, vigente desde agosto, así como sus implicaciones para empresas y personas que ejercen funciones de dirección, control y supervisión.

Enmanuel Cedeño Brea

El programa está dirigido a representantes de entidades de intermediación financiera, valores, seguros, pensiones y otras áreas relacionadas, con el objetivo de fortalecer las capacidades para prevenir, identificar y gestionar los riesgos derivados del nuevo marco legal.

Entre los docentes figuran el superintendente de Bancos, Enmanuel Cedeño Brea; la directora general de la UAF, Aileen Guzmán Coste; Pelagio Alcántara; Kenya Romero Severino; Omar Victoria Contreras; Francisco Álvarez Martínez y Miguel Valerio. También participarán especialistas internacionales de España, Argentina y Colombia.

La formación incluirá contenidos sobre gobierno corporativo, gestión del riesgo penal, mapas de riesgos, compliance, investigaciones internas y actuación de los operadores de justicia. Además, se estudiará la relación entre este nuevo escenario y los mecanismos de prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva.

Guzmán Coste explicó que el curso busca ofrecer una visión integral de las responsabilidades que pueden surgir por actuaciones u omisiones dentro de las organizaciones, así como de los deberes de dirección, control y supervisión que pueden incidir tanto en las empresas como en quienes ocupan posiciones de responsabilidad.

Las clases comenzarán el 19 de octubre, en modalidad virtual, con sesiones los lunes y miércoles, e incluirán 10 encuentros sincrónicos de dos horas cada uno, además de una clase magistral de apertura y otra de cierre. La ABA informó que las inscripciones permanecen abiertas a través de sus canales de capacitación.