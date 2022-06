Medio Oriente sigue creciendo en su oferta de lujo a nivel hotelero y gastronómico de cara al Mundial Qatar 2022 y Latinoamérica, por la cordialidad de su gente, experiencia y buen trato, es el principal foco de búsqueda de jóvenes profesionales.

Las importantísimas cadenas de lujo Jumeirah y Waldorf Astoria abrirán sus nuevos hoteles de altísimo nivel en Dubái y Qatar respectivamente, con cientos de posiciones laborales de todo tipo –especialmente hoteleras y gastronómicas- que principalmente podrán ser cubiertas por mujeres.

“Por el nivel de estas cadenas y las oportunidades que se abren, calculamos un 70/30 de toma de personal femenino con respecto a masculino”, indicó el CEO de PHRS, Carlos Díaz, consultora con amplia trayectoria en la materia, que con un pie en Mar del Plata y otro en Qatar, viene acercando a miles de personas a experiencias laborales de alto nivel en Dubái, Qatar, Bahréin, Doha, Arabia Saudita y otros espacios de MO, de manera responsable y segura.

Los puestos requeridos son mozos y camareras, bartenders, hostess, asistentes de cocina, mucama de habitaciones, limpieza de áreas públicas, personal para lavandería, personal para depósito, porteros, botones y recepcionistas, supervisores para todas la áreas y personal de Spa, recreación. También puestos de mayor nivel de responsabilidad como managers, gerentes, supervisores, etc.

Igualdad salarial y crecimiento profesional

Si bien en esta oportunidad se espera que apliquen más mujeres que hombres, “como política de base, la mayoría de las cadenas tienen 50% de personal femenino y 50% de masculino”, indica Belén Hermina, la cara de PHRS en MO, al tiempo que remarca: “Acá no hay diferencias de salario por género, ni por nacionalidad. Cada posición tiene un sueldo y no importan esas características ni la edad. Hay igualdad en categorías, puestos y posibilidades, inclusive inclusive en algunas áreas es más fácil acceder por ser mujer y en lo que refiere al trato, en mi experiencia, nunca me han discriminado, maltratado o nada que se le parezca por mi género”.

El mayor rango etario de quienes se acercan a los puestos más tradicionales de la hotelería y gastronomía es de 20 a 35 años, inclusive de 18/19 en algunos casos. Quienes superan esa edad “aplican para posiciones como manager, supervisor, Gerente General. A mayor edad, se busca gente con mayor categoría de formación laboral y nivel de responsabilidad derivado de esa experiencia”.

Con respecto al crecimiento profesional de quienes quieren quedarse varios años allí, comenta que “por ejemplo, los camareros están unos años trabajando en esa posición y luego hacen carrera y van subiendo. Sobre todo, sucede en el ámbito hotelero que al pasar un año, año y medio, podés cambiar de posición, ascender. Hay hoteles que hacen una especie de pasantías internas, es decir, te dejan trabajar en otra posición algunas horas a la semana y te formás, y el día que surge un hueco tenés prioridad en candidatearte a cubrirla”.

¿Cómo aplicar?

En todos los casos, se requiere de manera excluyente un nivel de inglés conversacional avanzado, y en lo posible experiencia laboral en el/los rubros elegidos.

Como en oportunidades anteriores, “la empresa contratante se encarga de los pasajes aéreos al inicio y fin del contrato, salario base en dólares, gastos de alojamiento, transporte, las comidas, seguro médico y gastos de visado. Es decir, tienen todos los gastos pagos y además un sueldo en dólares.”

Para más información, pueden los interesados ingresar a la web www.workinqatar2022.com o enviarnos un email a [email protected]