La entidad Worldometer en Estados Unidos, proveedora de estadísticas globales del COVID-19, cuyos datos son utilizados por los gobiernos del Reino Unido, Tailandia, Pakistán, Vietnam, y los medios Financial Times, The New York Times, Business Insider y BBC, entre otros, establece actualmente el fallecimientos de 143,571 personas y 4,598,995 contagiadas en solo diez estados de Estados Unidos.

Mientras, la organización no partidista 501 (c) Dominicanos USA (DUSA), comprometida con la integración cívica, social y económica de los dominicano-estadounidenses, especifica que en dichos estados reside 1,863,707 quisqueyanos.

Los estados son: Nueva Jersey con 301,655 connacionales tiene 16,454 fallecidos y 237,717 contagios hasta este jueves; Pensilvania con 127,665 criollos tiene 8,799 fallecidos y 205,852 contagiados; Georgia con 29,114 dominicanos tiene 7,876 fallecidos y 355,025 contagiados; Massachusetts con 172,707 criollos tiene 9,924 fallecidos y 154,218 contagiados.

Connecticut con 40,543 quisqueyanos tiene 4,604 fallecidos y 69,127 contagiados; además, Illinois con 12,011 connacionales tiene 9,889 fallecidos y 393,808 contagiados; Florida con 259,779 dominicanos tiene 16,574 y 790,426 contagiados; California con 19,081 de la isla caribeña tiene 17,541 fallecidos y 920,805 contagiados; y Texas con 28,648 criollos tiene 18,289 fallecidos y 934,813 contagiados.

El estado de NY con 872,504 dominicanos, las estadísticas precisan de 33,621 fallecidos y 537,204 contagiados. De dichas cantidades Brooklyn tiene 7,390 fallecidos y 75,169 contagiados; Queens con 7,293 muertes y 76,696 contagiados; El Bronx con 4,988 fallecidos y 55,354 contagiados; además, Manhattan con 3,195 fallecidos y 36,076 contagiados; mientras que Staten Island tiene 1,095 fallecidos y 17,252 contagiados. Hay 19 fallecidos que no son atribuidos a ningún condado.

Los reportes indican que en los 50 estados de USA hay actualmente la cantidad de 234,177 fallecidos; 9,212,767 contagiados; 5,983,345 recuperados; y 16,950 en estado crítico.

El director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Gebreyesus, ha manifestado que demasiados países están viendo un aumento, exponencial de casos positivos de la enfermedad. “Nos encontramos en una coyuntura crítica de esta pandemia, los próximos meses van a ser muy duros, y algunos países van por un camino peligroso, y todavía estamos en octubre”, sentenció.

Por Ramón Mercedes