The Latin American Cultural Heritage (LACUHE), realize recientemente, la IV Feria Internacional del LibroLACUHE, dedicada a los escritores dominicanos, Karina Rieke y Ramón Saba, con República Dominicana comopaís invitado especial.

Durante diez días, de modo virtual por la pandemia que aqueja al mundo, LACUHE realizó impactantes actividades del 9 al 18 de abril recién pasado, las cuales comenzaron con el primer día de bienvenida y reconocimientos a los homenajeados.

Siempre a pantalla llena de telespectadores, la moderadora, Josanny Moní, saludó en nombre de los organizadores y la presidente de LACUHE, Gladys Montolio, de manera emotiva, dijo las palabras de bienvenida, a la vez, discurso central, mientras que, el artista y maestro dominicano, Ramon Orlando, expresó unas palabras religiosas y motivacionales.

Nikelma Nina, habló de la historia de la organización y la conocida, Pamela, cantó el himno de LACUHE, mientras que, Yorman, leyó un poema escrito por Juan Luis Guerra, como homenaje al país invitado especial, República Dominicana.

En el momento cumbre del primer día, Gladys Montolío, presidente de LACUHE y Nikelma Nina, directora de la feria, hicieron entrega de los reconocimientos especiales a

los escritores dominicanos, Karina Rieke y Ramón Saba, a quienes fue dedicada la IV Feria Internacional del Libro LACUHE.

En lo que se refiere al país invitado especial, República Dominicana, el reconocimiento fue entregado a un representante del Consulado Dominicano, en ausencia del Honorable

Cónsul, Eligio Jáquez, al final, todos agradecieron las distinciones, para el cierre del día, el artista, Juan Colón, trompetista dominicano, realizó una magistral presentación.

En los siguientes días se realizaron diferentes actividades, entre ellas, presentaciones de obras y simposios como ” Proyectos en entornos digitales: Una

posibilidad transatlántica", con Sofía Sánchez, Rubén

Medina, Carlos Ramírez, Carolina Sánchez e Iván Vergara, así como Taller de Décima Espinela, por Ramón Saba; lectura poética y disertación sobre el Flamenco y el Tango Oriental Uruguayo, con Silvia Siller y José Alberto Fernández Pereira, de igual manera, Lectura Poética in memoriam a José M. de la Rosa, con Tonia J. León.

Más, simposio La historia del movimiento cultural dominicano en New York, con Jimmy Valdez Osaku; Lectura Poética: Poetas del Mundo, con Jisell Novas Hill, Jorge Vladimir Alacevich, Elisabetta Bagli, Ana León y Ana Torres Licón; concurso de pintura infantil/

obra de títeres/ lectura de cuento: El Oso Pintor y otras fábulas a cargo de, Ana Soto, Raquel Salas y Gladys Montolio; conferencia Vigencia del Pensamiento hostosiano en la educación científica de la mujer, con Luz María López.

Además, Taller de arte y poesía, con Maureen H. Altman; presentación de los libros (Forthcoming) Desencanto y El Rumor de las Cosas, con Keila Val de la

Ville y Linda Morales Caballero; monólogo Las Mujeres de Abril, con Dinorah Coronado y Nieves García; simposio, La Literatura y Escritura Académica y El Proceso de Enseñanza-Aprendizaje de la Literatura, con Persi R. Cuevas Méndez y Mercy de la Cruz Paulino; presentación y lanzamiento del libro Batiendo mis Alas, de Dellanira Herasme Florián, con José Luís Rojas, Marivell Contreras, doctor Amín Cruz, Delis Herasme, Lorena Herasme, Rodolfo Pou, Hendry Zarzuela, Felix D’Oleo y Maite Rivero; presentación del libro La Bella Ippolita, con el doctor James R. Portoraro.

Lectura poética y relatos cortos, con Ricardo Vacca-Rodríguez y el doctor Luís Fernández-Zavala; conferencia, Lenguaje de Género, con María de los Ángeles Méndez

Roso; Letras en LACUHE, con Juan Matos, Rhina Espaillat, Juan Freddy Armando, Asdrovel Tejada y Rosina Anglada; La Magia de las Bellas Artes, con Nancy Sánchez; conferencia, Levántate Mujer, con Rev. Luz C. Pizarro; presentación de libros, El Ojo de la Muerte y La Reliquia, Invasión Mortal, con Marcia Gómez Coello.

Presentación, ¿Dónde tú estás? Con Altagracia Cabrera; lectura de poesía y narrativa, con Marisa Trejo Sirvent, Asia Madera y Néstor Mendoza; presentación dossier de las jornadas de lecturas “Essential Hispanic Poetry Readings” conmemorando el aniversario del fallecimiento de César Vallejo, con Marisa Ruso, Nueva York Poetry Press y Nueva York Poetry Review; lectura poética, con Juan E. Matos y José Reyes; conversatorio con artistas plásticos, con Ana Soto, Carlos Grat, Fátima Núñez, Amaurys Reyes, Ramón A. Brito, Anita Sánchez, Roberto Paulino y Elddry Castillo; Conferencia Entre Mujeres, con Dana Morales, Fanny Reyes, Blanca Iris Loria, Azucena Mancinas, Claudia Patricia Arcilla y Wendy S. Cruz conferencia Lee tu cuerpo y Mejora tu Postura, con Mileysis J. Medina Rudecindo; presentación El Merengue… Historia y Secretos, con Rolando Hernández; Presentación Chenton (cuento infantil), con Claudio López; presentación Disfrutando mis Pecados y Éxodo al Génesis, con Felix Cardoso; presentación Ilusiones al Vuelo, con Maribel Benítez Osorio; Recital En mi Destierro, con Lucila Rutinel

Domínguez; recital poético, con Nitín Troncoso, Ana Marchena y Ana M. Fuster Lavin; presentación El Negro y el Haitiano en la Literatura Dominicana en los Estados Unidos; doctor Juan Nicolás Tineo, Víctor Espinosa Galán y Editorial Instituto de Investigación e Innovación Social de Colombia (INIS); lectura poética, con Modesto Galán, Yrene Santos y Norma Feliz; simposio, La Antropología de la Realidad en la Literatura: Unamuno, Cervantes, Dickens y Orwell, con Leonardo Nin; presentación Nenúfares Malogrados y Otras Pesadillas, autor, Miriam Mireles, presentó Taty Hernández; presentación Sobre y Bajo un mismo cielo, con Mirna e Irlanda Álvarez; lectura poética y narrativa, con Manuel Marte y Luesmil Castor Paniagua;

presentación Sangrado del alma y Bleeding From the Soul, con Alberto Cicerón Coronel; presentación No lo Creas del Todo, Pero… Piénsalo y Mosaico de una Catarsis poética, con Samayra Crooke Grandel; recital poético, con María José Campos Acosta y Bernarda Dávila; conferencia Literatura Dominicana Contemporánea, con Fiordaliza Ippolito, Dilcia Rossó,

Inés Tejada, Samuel Acosta Ynoa y Leila Arbaje; ponencia, Literatura Dominicana Contemporánea, con Fiordaliza Ippolito, Dilcia Rossó, Inés Tejada, Samuel Acosta Ynoa y Leila Arbaje; presentación, Colección Poética LACUHE 2021.

La presentación de cierre estuvo a cargo de Glady Montolío, Edwin Vásquez, Esther Raja de la Rosa y el moderador, Benjamín García.