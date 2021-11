๐๐จ๐ซ: Fabio Hernandez

Agente de la policรญa nacional dirigida por el mayor Rodrรญguez comandante de la dotaciรณn policial de aquรญ, investigan las circunstancia en que un ganadero fue encontrado muerto en el lugar donde ordeรฑaba.

La Maรฑana de este Viernes 19 de Noviembre, en un hecho lamentable el cual ha consternado el Sector de la Avenida la Confluencia y el Pueblo de Jarabacoa , debido al hallazgo del cadรกver un seรฑor sin Vida.

Al principio se manejo las versiรณn que daban al traste de que le habรญan quitado la vida de un disparo, pero las investigaciones arrojaron que la causa de la muerte se investigan ya que apareciรณ con golpes y tendido en el pavimento.

La victima respondรญa al Nombre de Luis Alejandro Peralta Domรญnguez (Wilson) de 65 aรฑos de edad, el mismo residente en el Sector de la Avenida la Confluencia.

Al lugar llegaron decena de personas los cuales no salรญan del asombro y de catalogar al seรฑor como un hombre serio y de trabajo que no se explican quien le hizo esa maldad si no se metรญa con nadie.

Resaltar que en el lugar y al lado del Cuerpo fue encontrada una motocicleta con varios cubos de leche y que aparentemente no despojaron al seรฑor de ninguna de sus pertenencias lo que se descarta que podrรญa haber sido un atraco.

El Mayor Rodrรญguez Reyes comandante de la policรญa local se presento con varias autoridades en la que incluyen a Miembros de Investigaciones Criminales (DICRIM) de este ciudad, la Policรญa cientรญfica de la ciudad de la Vega, representantes del Ministerio Pรบblico y el mรฉdico legista Doctor Rafael Domรญnguez quien hizo el levantamiento del Cuerpo manifestando que el cadรกver se encontrรณ con varios golpes, lo que cambio la versiรณn que se manejaba al principio de que fuera muerto a tiros. ordeno que el cadรกver fuera enviado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) de la ciudad de Santiago para los fines correspondientes de Lugar.