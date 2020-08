Hace unos meses la ex co-presentadora del programa, “Pégate y Gana con El Pachá”, Yani Paulino, demandó a Frederick Martínez “El Pachá” por supuesto abuso y acoso sexual.

En ese entonces, Emilio López, abogado de Paulino, alegó que ella sufrió de agresión sexual por parte del presentador de “Pégate y Gana con el Pachá” , mientras se encontraban en el hotel “La Casona”.

Luego de un tiempo desaparecida Yani vuelve a la televisión dominicana a hablar del caso y asegura su desaparición se debió a una fuerte depresión ocasionada por las amenazas y burlas sufridas tras la denuncia realizada contra el animador.

¨Me sumergí en una terrible depresión por lo que había vivido. Me cancelaron del trabajo, se burlaron de mí, me agredió (Refiriéndose a El Pacha)….Tuve que buscar ayuda, visitar al psicólogo. Duré varios días sin levantarme de la cama, sin comer. Luego de denunciar las cosas fueron de mal en peor, no solo sufrí por la situación de ser acosada y la agresión, sino que también tuve que vivir las burlas, amenazas y difamación de parte de él¨, reveló la joven, Yani Paulino, a la comunicadora Ingrid Gómez en el programa Mujeres Al Borde a transmitirse este sábado 08 de agosto a las 11:30 de la noche por Telesistema.

La joven Paulino asegura que no solo ella ha sido víctima de acoso por parte del presentador, informa en el programa Mujeres Al Borde, que otras mujeres también han pasado por su misma situación y que por miedo no se atreven a denunciar ¨Un día él va a pagar por lo que me hizo a mí y a muchas más que no han tenido el valor de denunciar¨, sentenció Yani en el programa de televisión que conduce la comunicadora Ingrid Gómez y quien este sábado estará tratando el tema: ¨El acoso y sus consecuencias¨, junto a la Dra. Lilliam Fondeur, Rosali?a Rosa (La Shanty) Yani Paulino y su abogado Emilio López.

El programa Mujeres Al Borde se transmite todos los sábados a las 11:30 de la noche por Telesistema canal 11.